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"Türkler tüm kartları elinde tutuyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 16:49 | Son Güncelleme

Fox News'in haberinden: - "ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin sahip olduğu ses kayıtlarını dinlemesi için CIA Direktörü'nü gönderdi ancak Pompeo kasıtlı olarak kaseti dinlemedi. Niye? Çünkü Pompeo, bu ses kayıtlarını dinleseydi bir açıklama yapmaya mecbur kalacaktı. Ama hiç kimse CIA Direktörü'nün bir şey söylemesini beklemeyecekti" - "Anlaşmalar kesilecek, imtiyazlar yapılacak, (Suudi) Krallık'ta cezai soruşturmalar başlayacak, cezalar uygulanacak ve bu hiç basit olmayacak. Çünkü Türkler tüm kartları elinde tutuyor” - "Washington ve Riyad arasında imzalanan herhangi bir anlaşma ya da imtiyaz Ankara'nın aleyhindeyse veya Türklerin hoşlanmadığı şeyler söylenirse, Türkiye kaseti kamuoyuna sunabilir ve kıyamet kopar"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suudi Arabistan'la olan anlaşmaların zarar görmemesi için Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin olduğu iddia edilen ses kayıtlarını dinlemeyi reddettiği öne sürüldü.

ABD menşeli Fox News yayın kuruluşunun ismini açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Kaşıkçı soruşturması kapsamında temaslarda bulunmak üzere geçen hafta Türkiye'ye gelen ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'in cinayetle ilgili ses kayıtlarını dinledi ancak Pompeo bu ses kayıtlarını dinlemeyi veya dökümlerini görmeyi reddetti.

Haberin dayandırıldığı kaynak, "ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin sahip olduğu ses kayıtlarını dinlemesi için CIA Direktörü'nü gönderdi ancak Pompeo kasıtlı olarak kaseti dinlemedi. Niye? Çünkü Pompeo bu ses kayıtlarını dinleseydi bir açıklama yapmaya mecbur kalacaktı. Ama hiç kimse CIA Direktörü'nün bir şey söylemesini beklemeyecekti." ifadelerini kullandı.

Kaynak, bu durumun çok şey ifade ettiğini belirterek, "Anlaşmalar kesilecek, imtiyazlar yapılacak, (Suudi) Krallık'ta cezai soruşturmalar başlayacak, cezalar uygulanacak ve bu hiç basit olmayacak. Çünkü Türkler tüm kartları elinde tutuyor.” dedi.

Haberde kaynağın açıklamalarına dayanılarak, "Washington ve Riyad arasında imzalanan herhangi bir anlaşma ya da imtiyaz Ankara'nın aleyhinde ise veya Türklerin hoşlanmadığı şeyler söylenirse Türkiye kaseti kamuoyuna sunabilir ve kıyamet kopar." değerlendirmesinde bulunuldu.

- Kaşıkçı olayı

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan

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