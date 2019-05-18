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Türkler ve Suriyeliler "Halil İbrahim Sofrası"nda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 23:37 | Son Güncelleme

Türkler ve Suriyeliler "Halil İbrahim Sofrası"nda buluştu

Türkiye'de en fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, ramazan ayında geleneksel hale getirilen "Halil İbrahim Sofrası"nda Suriyeliler ile Türk vatandaşlar birlikte iftar yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Rabia Meydanı'nda gerçekleştirilen programda bir araya gelen yüzlerce Türk ve Suriyeli, aynı masalarda oturarak yapılan duanın ardından oruçlarını açtı.

İftarın ardından konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, katılımcıların ramazan ayını tebrik etti.

Ramazan ayının "peygamberler şehri" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da çok daha güzel yaşandığına dikkati çeken Beyazgül, "Ramazan ayı, beraberliğimizin ve birlikteliğimizin örneğini sergilediğimiz en güzel günleri bizlere yaşatır. Peygamberler şehri Şanlıurfa'da yaşatmaya gayret gösterdiğimiz Halil İbrahim Sofrası'nda bugün bizlerle birlikte iftar yapan tüm konuklara teşekkür ediyorum." dedi.

"Halil İbrahim Sofrası" programına katılan gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak ise Şanlıurfa'nın İslamiyette çok özel bir yeri olduğunu ifade ederek buradaki insanların bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Etkinliğe AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, şair-yorumcu Dursun Ali Erzincanlı ve çok sayıda kişi katıldı.

İftarın ardından konuklarla sohbet eden Zeynel Abidin Beyazgül, herkesi Ramazan Sokağı'ndaki etkinliklere davet etti.

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Anahtar Kelimeler:
iftar Ramazan Suriyeliler Şanlurfa

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