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Türklerde ve Başka Topluluklarda Aile ve Akrabalık İlişkileri Çalıştayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 14:03 | Son Güncelleme

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz: "Akrabalık ve aile ilişkilerini iyi irdelememiz, geriye gidişin sebeplerini iyi çözümlememiz ve ilişkilerin gücünü ileriye taşıyacak çözümleri bulmamız gerekiyor. Bu, toplumsal kalkınmamız ve yaşadığımız ortamda daha da güçlenmemiz açısından önemli" - "İnsanı psikolojik ve fiziksel olarak tedavi edecek en güçlü şey insan ilişkisidir. Bu ilişki ne kadar güçlüyse insan o kadar mutlu ve sağlıklıdır"

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, "Akrabalık ve aile ilişkilerini iyi irdelememiz, geriye gidişin sebeplerini iyi çözümlememiz ve ilişkilerin gücünü ileriye taşıyacak çözümleri bulmamız gerekiyor. Bu, toplumsal kalkınmamız ve yaşadığımız ortamda daha da güçlenmemiz açısından önemli." dedi.

Valilik, Belediye Başkanlığı ve Kültür Konseyi Derneği tarafından Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi'nde düzenlenen "Dünya Medeniyeti İçinde Türklerde ve Başka Topluluklarda Aile ve Akrabalık İlişkileri Çalıştayı"nın açılış konuşmasını yapan Karadeniz, aile ve akrabalık ilişkilerinin önem taşıdığını söyledi.

Akrabalık ilişkilerinin günümüzde zayıfladığına işaret eden Karadeniz, "Zaman içerisinde akrabalık ilişkilerinin zayıflaması ve kentlere göçle birlikte, 'el alem ne der?' düşüncesi ortadan kalkmaya başlamıştır. Bireysel yaşam, sosyal kontrolden uzak olmak belki insanlara cezbedici geliyor ama bireysel yaşam, sosyal ve ekonomik olarak ayakta durabildiğiniz zaman güzeldir. Bunu yitirdiğinizde o zaman yıkımlar ve sosyal problemler başlıyor." diye konuştu.

İnsanın sırtını dayayacak birilerinin olması gerektiğini vurgulayan Karadeniz, şöyle devam etti:

"Akrabalık ilişkilerinin güçlü olduğu yerde birisi dara düştüğünde ailede sırtını verecek birileri vardı. Zayıf olan yerlerde, evi geçindiren kişi ağır bir hastalık geçirdiğinde aile paramparça oluyor. Çocuklar, değil topluma, kendilerine dahi faydası olmayan bireyler olarak yetişiyor. Bu durum sosyal ve güvenlik sorunlarının ortaya çıkmasına sebebiyet verilebiliyor. Akrabalık ve aile ilişkilerini iyi irdelememiz, geriye gidişin sebeplerini iyi çözümlememiz ve ilişkilerin gücünü ileriye taşıyacak çözümleri bulmamız gerekiyor. Bu, toplumsal kalkınmamız ve yaşadığımız ortamda daha da güçlenmemiz açısından önemli."

İnsan ilişkilerinin de önemine değinen Karadeniz, "İnsanı psikolojik ve fiziksel olarak tedavi edecek en güçlü şey insan ilişkisidir. Bu ilişki ne kadar güçlüyse insan o kadar mutlu ve sağlıklıdır. Bu ilişkiler ne kadar zayıflarsa insanlar o kadar yalnızlaşır ve mutsuzlaşır. Bu açıdan çalıştayın bize önemli katkıları olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş da kültürel mirasa önem verdiklerini dile getirerek, "Kültürel miras deyince sadece fiziksel yapılar bunun içerisinde olmuyor. Günümüze kadar getirdiğimiz aile bağları ve manevi olaylar da kültürün içerisinde. Kültürel mirasımıza sahip çıkmak gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.

Kültür Konseyi Derneği Başkanı Metin Eriş ise dünyada aile ve akrabalık ilişkilerinin ciddi anlamda yara almaya başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Mahalle kültüründe aksakallılara danışmanın var olduğu, ihtiyar heyetlerinin bulunduğu, büyüklere hürmetin geçerli olduğu dönemden giderek bencil bir ruhun gündeme gelmesi, ferdi yaşamı gündeme getirmeye başlamıştır. Ferdi yaşam, nikahsız yaşama tarzına dönüşmeye başlamıştır. Acıdır, hızlı yıpranmanın gelenek, örf ve adetlerden koparak akrabalık ilişkilerini zayıflattığını görüyoruz. Bu konular, burada akademisyenlerimiz tarafından değerlendirilecek."

Türkiye genelindeki üniversitelerden 26 akademisyenin katıldığı çalıştay, yarın sona erecek.

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Aile ve Akrabalık İlişkileri KASTAMONU Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz

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