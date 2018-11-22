Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, "Akrabalık ve aile ilişkilerini iyi irdelememiz, geriye gidişin sebeplerini iyi çözümlememiz ve ilişkilerin gücünü ileriye taşıyacak çözümleri bulmamız gerekiyor. Bu, toplumsal kalkınmamız ve yaşadığımız ortamda daha da güçlenmemiz açısından önemli." dedi.

Valilik, Belediye Başkanlığı ve Kültür Konseyi Derneği tarafından Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi'nde düzenlenen "Dünya Medeniyeti İçinde Türklerde ve Başka Topluluklarda Aile ve Akrabalık İlişkileri Çalıştayı"nın açılış konuşmasını yapan Karadeniz, aile ve akrabalık ilişkilerinin önem taşıdığını söyledi.

Akrabalık ilişkilerinin günümüzde zayıfladığına işaret eden Karadeniz, "Zaman içerisinde akrabalık ilişkilerinin zayıflaması ve kentlere göçle birlikte, 'el alem ne der?' düşüncesi ortadan kalkmaya başlamıştır. Bireysel yaşam, sosyal kontrolden uzak olmak belki insanlara cezbedici geliyor ama bireysel yaşam, sosyal ve ekonomik olarak ayakta durabildiğiniz zaman güzeldir. Bunu yitirdiğinizde o zaman yıkımlar ve sosyal problemler başlıyor." diye konuştu.