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Türklerden Nijerya'da ramazan yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 18:15 | Son Güncelleme

Adamder ve Abuja-İstanbul Dostluk Derneği ile Almanya merkezli Bir El Derneği, başkent Abuja'da ramazan boyunca çeşitli insani yardım faaliyetleri yürütecek

Nijerya'da faaliyet gösteren Adamder ve Abuja-İstanbul Dostluk Derneği ile Almanya merkezli Bir El Derneği, başkent Abuja'ya bağlı farklı bölgelerde ramazan ayı boyunca insani yardım çalışmaları yürütüyor.

Ramazan boyunca açılması planlanan 15 su kuyusundan şimdiye kadar 9'u faaliyete geçerken bin 500 aileye de kumanya dağıtıldı.

Bir El Derneği temsilcisi Osman Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Almanya'nın Hagen şehrindeki Türkler tarafından toplanan yardımlarla Nijerya'da ramazan ayı boyunca gıda yardımı, iftar programları ve su kuyusu açma çalışmaları yürütüyoruz." dedi.

Gündoğdu, ramazan ayı boyunca farklı bölgelerde 25 bin 500 kişilik iftar vereceklerini kaydetti.

Derneğin yardımda bulunduğu köylülerden Hajara Osman, "Türkler ramazanda yüzümüzü güldürdü." diye konuştu.

Osman, açılan su kuyularından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Temiz suya erişebilmek için kilometrelerce yürüyüp su bulmaya çalışıyorduk ve paramız olmadığında ise su alamıyorduk. Çok şükür artık bizim de temiz suyumuz var. Bu ramazanda temiz suya erişmenin çok zor olacağını düşünürken, Türkler, Müslüman kardeşlerini hatırladı. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
diyanet nijerya ramazan kumanyası

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