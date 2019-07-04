'Türkler'e Göre En Büyük Tehdit Yine ABD'

En büyük tehdit ABD, en iyi dost Azerbaycan

İkinci sırada yüzde 18,3 ile “sınır ötesi terörle mücadele”, üçüncü sırada ise yüzde 12 ile “Suriye’de iç savaş”, dördüncü sırada ise yüzde 10,5 ile “Suriye’de YPG-PKK varlığı” yer alıyor.

2016’da araştırmaya katılanların sadece yüzde 1,2’si ABD ile ilişkileri Türk dış politikasının en önemli sorunu olarak görürken bu oran 2017’de 4,1, 2018’de 9,6 olduktan sonra bu yıl 20,6’ya yükselmiş.

Araştırmaya katılanlara göre, ‘Türk dış politikasının en önemli meselesi’ ABD ile ilişkiler.

En büyük sorun ABD ile ilişkiler

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda, Prof. Dr. Sinem Açıkmeşe, Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Soli Özel, Dr. Cihan Dizdaroğlu ile M. Gökcan Kösen tarafından hazırlanan çalışma 26 ilde 1000 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kadir Has Üniversitesi, 2012 yılından beri her yıl yaptığı Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması’nın 2019 yılı sonuçlarını açıkladı.

ABD, 2016, 2017 ve 2018’de olduğu gibi 2019’da da Türkiye için en fazla tehdit oluşturan ülke olarak görülüyor.

2016’da ankete katılanların yüzde 44,1’i ABD’yi en büyük tehdit olarak görürken bu yıl bu oran yüzde 81,3’e yükselmiş.

ABD’yi yüzde 70,8 ile İsrail, yüzde 65 ile Fransa, yüzde 52,8 ile İngiltere takip ediyor.

Ankete katılanların yüzde 44,2’si Rusya’yı, yüzde 41’i ise Çin’i tehdit olarak görüyor.

Azerbaycan yüzde 65,3 ile Türkiye’nin en büyük dostu kabul edilirken onu yüzde 61,5 ile Türkmenistan ve yüzde 59,8 ile KKTC izliyor.

Fransa, ABD, İngiltere ve Almanya gibi Türkiye’nin NATO müttefikleri, Türkiye’nin Sisi nedeniyle sorun yaşadığı Mısır, Kaşıkçı cinayeti yüzünden ilişkilerin gerildiği Suudi Arabistan ve Rusya Federasyonu’ndan daha az güvenilir bulunuyor.

Buna karşın NATO ile işbirliği yapılmasını isteyenlerin oranı 2017. Bu rakam 2018’den sonra ilk kez Rusya ile işbirliği yapılmasını isteyenlerden fazla çıktı.

Araştırmaya katılanların yüzde 44,5’i Azerbaycan’la işbirliği yapılmasını isterken onu yüzde 41,2 ile Türki Cumhuriyetler, yüzde 19,2 ile Müslüman ülkeler, yüzde 15,7 ile NATO, yüzde 12,9 ile Rusya takip etti.