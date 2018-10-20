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Türkleri bilerek yakmış

DÜNYA HABERLERİ  | 20.10.2018 08:01 | Son Güncelleme

Fransa’nın Mulhouse kentinde geçen yıl çıkan ve 5’i çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği yangının tutuklu sanığı, yangını bilerek çıkardığını itiraf etti. Fransa’nın Mulhouse kentinde geçen yıl 5 katlı binada çıkan çıkan yangında, 6 kişi yaşamını yitirmişti. 1 Ekim 2017’de yaşanan yangından sonra gözaltına alınan ve ilk sorgusunda yangının sigara izmaritinden çıktığını iddia eden 29 yaşındaki Cezayir asıllı Aurelien Roellinger gerçeği daha fazla saklayamadı.

Fail olayın yaşandığı gece arkadaşlarıyla aşırı alkol aldığını, ardından sarhoş şekilde binaya gelip, giriş katında duran bebek arabasının içini çevreden bulduğu gazete ve kağıt parçalarıyla doldurup çakmakla ateşe verdiğini anlattı. Olay yerinde incelemelerde bulunan uzmanlar, yangının sigara izmaritinden çıkma ihtimalinin olmadığını söylemişti.

Kundakçı suçunu itiraf etti

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Roellinger’in avukatı, olay sırasında müvekkilinin sarhoş olduğunu ve geç saatte eve dönüp, içinde yaşamaktan nefret ettiği binayı ateşe verdiğini savundu.
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Ömür boyu hapsi isteniyor

Ömür boyu hapsi isteniyor
Yangından sonra gözaltına alınan Roellinger’in ilk sorgusundan sonra hakkında adli soruşturma açılmıştı. Ömür boyu hapis istemiyle yargılanacak Roellinger’in gelecek yılın ilk aylarında hakim karşısına çıkarılacağı öğrenildi.
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Yangın sonrası Mulhouse ve çevresinde yaşayan Türkler, kundaklama ve saldırı endişesi yaşadıklarını bildirmişti.
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Yangında, 9 yaşındaki Senem Ertuç, 8 yaşındaki Damla Aksu ve 6 yaşındaki Emir Aksu ile 35 yaşlarındaki Arap kökenli bir baba ve oğlu olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti.
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Dört çocuk ve Arap babanın cesetleri birbirine kenetlenmiş halde bulundu. Kimlikler DNA testi ile belirlendi. Vücutlarında yanıklar bulunan ağır yaralı Oğuzhan Aksu (31) ile Nihal Ertuç (26) ve 6 yaşındaki oğlu Eyüp Ertuç uzun süre tedavi gördü.
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Anahtar Kelimeler:
Fransa yangın kundak Aurelien Roellinger

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