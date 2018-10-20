Türkleri bilerek yakmış

Fail olayın yaşandığı gece arkadaşlarıyla aşırı alkol aldığını, ardından sarhoş şekilde binaya gelip, giriş katında duran bebek arabasının içini çevreden bulduğu gazete ve kağıt parçalarıyla doldurup çakmakla ateşe verdiğini anlattı. Olay yerinde incelemelerde bulunan uzmanlar, yangının sigara izmaritinden çıkma ihtimalinin olmadığını söylemişti.
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