Türklerin günlük okuma süresi 7 dakika

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş, Türklerin okuma alışkanlığı yönünden iyi bir sevide olduğunu belirterek, “Avrupa Birliğinin 2018 yılı Dünya Kitap Günü vesilesiyle hazırladığı ve yayınladığı bir istatistik var. Türklerin günlük okuma süresi günlük 7 dakika. Avrupa Birliği ülkeleri arasında 9’uncu sıradayız. Fransa, Belçika, Romanya vb. Avrupa Birliği ülkelerinden daha iyi durumdayız. Almanya’nın da 7,5 dakika. Almanya ile hemen hemen kafa kafayayız.” dedi. Kırıkkale Valiliği tarafından düzenlenen Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından koordine edilen 80 yayınevi ve 80 yazarın katılımıyla açılışı gerçekleşen 1. Kitap Fuarı’na 3 günde 30 bin ziyaretçi akın etti. Açılış öncesinde müzik şöleni ve halk oyunları ekibi gösteri düzenledi. Ardından açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş, arama motorlarındaki "Bir Japon yılda 12 kitap okurken, bir Türk 10 yılda bir kitap okuyor, dünyada 86’ncı sıradayız, TUİK’in kitabın insanlarımızın ihtiyaçları açısından bir sıralama yaptığında 232’inci sıradayız" gibi istatistiklerin gerçeği yansıtmadığını belirterek şunları kaydetti:

“TUİK’in böyle bir açıklaması yok. İlgili daire başkanı ısrarla ’Böyle bir veri derlemiyor ve açıklamıyor’ demesine rağmen halen hep arama motorlarından önümüze geliyor. UNESCO’nun böyle bir veri derlediği yok, böyle bir açıklaması yok. Avrupa Birliği’nin böyle bir açıklaması yok. Şimdi bu doğru bilinen yanlışların karşılığında bazı rakamlar paylaşacağım. Avrupa Birliği’nin 2018 yılı Dünya Kitap Günü vesilesiyle hazırladığı ve yayınladığı bir istatistik var. Türklerin günlük okuma süresi günlük 7 dakika. Avrupa Birliği ülkeleri arasında 9’uncu sıradayız. Fransa, Belçika, Romanya vb. Avrupa Birliği ülkelerinden daha iyi durumdayız. Almanya’nın da 7,5 dakika. Almanya ile hemen hemen kafa kafayayız.” “Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde ilk 10’un içerisindeyiz”

Odabaş, kitap okuma alışkanlığı yönünden kötü bir durumda olmadığımızı vurgulayarak, “Kitap okuma alışkanlığını günlük hayatımızın içerisindeki aktiviteler de önceliği açısından yüzde 10.2 ile yine Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde ilk 10’un içerisindeyiz. Bu Avrupa Birliği’nin istatistikleri. Bizim kendi kendimize yayınladığımız istatistikler değil. Bizim bin 168 tane kütüphanemiz var Gene Müdürlüğümüze bağlı. 2018 yılı içerisinde yaklaşık 11.5 milyon adet kitap ödünç vermişiz. Milli Eğitim Bakanlığının öğrencilere verdiği okuma ödevleri üzerinden öğrencilere verdiği ve istatistiğini almadığımız rakamlar var. Böyle doğru bilinen yanlışlara itibar etmeyelim. Okuma durumu açısından bahsedildiği kadar kötü durumda değiliz.” diye konuştu.