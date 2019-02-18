Türkler’in ilk alfabesini öğreniyorlar

Trabzon’da Ortahisar Belediyesi tarafından Türklerin ilk kullandıkları alfabe olan ve Orhun yazıtlarında da kullanılan yazı dili düzenlenen kursla meraklılarına öğretiliyor.

Katılımcıların, Türk harfleriyle okumayı ve yazmayı öğrendiği eğitim, aynı zamanda “Türk Yazısı” kitabının yazarı gazeteci Berkant Parlak tarafından veriliyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç belediyelerin görevlerinin aynı zamanda kentin kültürüne, tarihine katkı sağlamak olduğunu belirterek “Ortahisar Belediyesi olarak geçmişten bugüne büyük uygarlıkları inşa eden milletimize ait yazıyı vatandaşlarımıza öğretiyoruz. Ortahisar Belediyesi daha önce kurduğu Tarih Müzesi, bastırdığı önemli kaynak eserler ve gerçekleştirdiği faaliyetlerle kültüre önemli katkılar sağladı. Bu eğitimimiz de onlardan biri. Bu tür faaliyetlerimiz hiç aralık vermeden devam edecek” dedi.



