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Türklerin mağduriyet yaşadığı Odessa Havaalanı’na yolsuzluk operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 17:46 | Son Güncelleme

Ukrayna’nın liman kentlerinden Odessa’da bulunan havaalanına, istihbarat görevlilerince yolsuzluk operasyonu düzenlendi.

Türklerin mağduriyet yaşadığı Odessa Havaalanı’na yolsuzluk operasyonu

Ukrayna’nın liman kentlerinden Odessa’da bulunan havaalanına, istihbarat görevlilerince yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Havaalanında birçok Türk vatandaşı sebepsiz olarak ülkeye alınmamıştı.
Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından yapılan operasyonla, Odessa Havaalanı’nda çalışan bazı görevliler gözaltına alındı. İstihbarat servisi yetkililerince yapılan açıklamalarda, havaalanının tadilatı için ayrılan 38 milyon grivnanın yani yaklaşık 1 milyon 583 bin dolarlık bütçenin amacına uygun kullanılmadığı ve yaklaşık 500 bin doların şahıslar tarafından usulsüzlük yapılarak ele geçirildiğinin tespit edildiği açıklandı.

“Binlerce yolcunun hayatını riske attılar”
Yetkililerce yapılan açıklamaların devamında, harcamalarda usulsüzlük yapılması ve kalitesiz tadilat nedeniyle binlerce yolcunun hayatının riske atıldığı belirtildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında Ukrayna Ceza Kanunu’nun 191. Maddesi gereğince soruşturma başlatıldı.
Öte yandan yine aynı havaalanında birçok Türk vatandaşı sebepsiz bir şekilde ülkeye alınmamış ve 20 metrekarelik odada günlerce tutularak kendilerine ekmek su bile verilmemişti. Hakaretlere ve psikolojik işkencelere maruz kalan Türklerden bir kısmı Türkiye’ye gönderildi ancak bir kısmı halen kanunsuz bir şekilde orada tutulmaya devam ediyor.

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