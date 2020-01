Türklerin yaptığı çivisiz tekne, Almanların Truva belgeselinde kullanılacak

Alman belgeselci Roland May ve ekibi, Truva Savaşı efsanesinde Yunanlı askerlerin Truva şehrini düşürmek amacıyla içine saklandığı at heykelinin aslında bir tekne olduğu teorisinden hareketle bir belgesel çekecek. May, söz konusu teknenin birebir örneğinin 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği tarafından yapıldığını öğrenince soluğu İzmir Urla’da aldı. O dönemin koşulları dikkate alınarak yapılan ve tek bir çivi dahi kullanılmayan tekne, Roland May ve ekibinin çekeceği belgeselde kullanılacak.

İzmir’de faaliyet gösteren 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği, deneysel arkeoloji projelerini başarıyla gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, antik dönemlerde kullanılan tekneler, dernek tarafından İzmir Urla’da o dönemin koşullarına ve elde edilen bilgilere göre birebir yapılıyor. Dernek tarafından çivi kullanılmadan yapılan at başlı Fenike teknesi, Alman belgeselci Roland May ve ekibinin de dikkatini çekti. Truva Savaşı efsanesinde Yunanlı askerlerin içine saklandığı at heykelinin aslında bir tekne olduğu teorisi üzerine bir belgesel hazırlığına girişen ekip, çeşitli araştırmalar sonucunda söz konusu tekneyi birebir uygulayan 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneğine ulaştı. Ekip adına İzmir Urla’ya gelen Roland May, tekneyi yakından inceledi ve belgeselde kullanmak istediklerini belirtti.