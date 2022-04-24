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Türklerle ilgili kehaneti korkutmuştu! Shipton Ana'nın kehanetleri tüyler ürpertiyor

24.04.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kehanetleriyle tüm dünyaya korku salan Nostradamus ve Baba Vanga gibi büyük kahin isimlerin yanında Shipton Ana da bulunuyor. Türklerle ilgili söyledikleriyle şaşkına çeviren Shipton Ana'nın birçok kehaneti gerçekleşti.

Türklerle ilgili kehaneti korkutmuştu! Shipton Ana'nın kehanetleri tüyler ürpertiyor

Son dönemlerde dünyanın içerisinde bulunduğu koronavirüs, ekonomik değişimler, iklim değişikliği gibi konularla beraber ünlü kahinlerin yıllar önce söylediklerine ilgi daha çok artmaya başladı. Kehanetleri gerçekleşen Shipton Ana'nın gelecek hakkında söyledikleri tüyler ürpertiyor.

SHİPTON ANA KİMDİR?

1488'de korkunç bir fırtına sırasında dünyaya gelen Shipton Ana Birleşik Krallık'ın en ünlü kahinidir. Ursula Sontheil adıyla da bilinir. Henüz çocukken annesi Agatha'dan ayrı düşmüş, gençlik yıllarında ise soyadını aldığı Tobias Shipton isimli bir adamla evlenmiş ve hayatının geri kalanında Shipton adıyla tanınmıştır.

Shipton Ana'nın gelecekle ilgili söylentileri ağızdan ağıza yayılmış ve 1614 yılında kitap haline getirilmiş. 17. ve 19. yüzyıllarda özellikle Avrupa ve Avustralya hakkındaki kehanetleri ile o dönemlerde duyanları korkutan Shipton Ana'nın, uzun yıllar boyunca mağarada yaşadığı söyleniyor. Bir diğer söylentilere göre ise Shipton Ana 1561'de hayatını kaybetmiş.

Türklerle ilgili kehaneti korkutmuştu! Shipton Ana'nın kehanetleri tüyler ürpertiyor

KEHANETLERİ TÜYLER ÜRPERTİYOR!

Birçok kehaneti gerçekleşen Shipton Ana'nın geçmiş ve gelecek hakkında söyledikleri duyanları korkutuyor. İşte Shipton Ana kehanetleri...

"İngiltere'nin kaderi değişmesi gerektiğinde, Londra'da çok fazla ölüm gerçekleşecek." (1666 Büyük Londra Yangını)

"Araçlar at olmadan da yük taşıyabilecek." (Arabalar)

"Demir bile su üzerinde tahta gibi batmadan yüzebilecek." (Gemiler)

"Su altında insanlar görecek, uyuyacak ve konuşacak."

"Düşünceler göz açıp kapayıncaya kadar hızla tüm dünyada dolaşabilecek." (İnternet)

"Henüz keşfedilmemiş topraklarda ve kayalarda altınlar görülecek, insanlar altına hücum edecek." (ABD)

"Günlük güneşlik Fransa üç kez kanlı katliamlara tanık olacak, halk özgürleşmeden önce üç zalim yönetici görecek." (Robespierre, Napolyon ve Pétain)

"Krallar yalan yanlış ithamlarda bulunacak, sadece konuşmak için konuşup korkunç bir savaş planlayacaklar. Uluslar korku içindeyken vergiler yükselip alçalacak." (I. ve II. Dünya Savaşları)

"En zor zamanlar geldiğinde ise Fransa ve İngiltere birlik olacak." (I. ve II. Dünya Savaşları)

"Çok uzak zamanlarda kadınlar, erkekler gibi pantolon giyecek ve saçlarını kesecekler."

"Ne kadar tuhaf gelirse gelsin, İngiltere bir Yahudi'yi kabul edecek." (İngiltere başbakanı Bejamin Disraeli)

"Uyuyan üç dağ nefes almaya başlayacak." (Yanardağlar)

"Depremler, benim bilmediğim yerlerde bile şehirleri bir bir yutacak."

"Resimler hareketlenip canlı gözükmeye başlayacak." (Sinema)

"Gök gürültüsü dünyayı sallayacak, şimşekler ayrı ayrı gökleri yırtacaklar. Dünyayı su doldururken ateş işini yapacak.'

Shipton Ana Türkler hakkında, 'İngiltere'ye camdan bir ev gelip geçecek, orada yaşayan Paganlar ve Türkleri bir savaş bekleyecek' diyor.

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