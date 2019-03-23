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Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir: “Şer ittifakına destek olmayalım”

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 19:42 | Son Güncelleme

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, “Herkesin Cumhur İttifakı’na desteğini bekliyoruz.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, “Herkesin Cumhur İttifakı’na desteğini bekliyoruz. Şer ittifakına destek olmayalım.” dedi.

Hz. Ali’nin doğum günü sebebiyle, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı’na ait “İmam Hüseyin Cem Evinde” birlik cemi gerçekleştirildi. İbadetlerin gerçekleştirildiği birlik cemine Cumhur İttifakı Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Türkiye Parlementer Birliği Başkanı Nail Çelebi, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak, AK Parti Tunceli Milletvekili Sinan Yerlikaya, alevi dedeleri ve alevi toplumu katıldı. Programın sonunda, Cumhur İttifakı Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’a Zülfikar takdim edildi.

“Ali efendimiz her zaman Peygamberimizin yanında oldu”
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, Hz. Ali’nin doğum yılı haftası olması sebebiyle birlik cemi yaptıklarını belirterek, “Peygamber Efendimizin yetiştirdiği, Ali efendimiz her zaman Peygamber Efendimizin yanında olmuştur. Peygamber Efendimiz onu öyle severdi ki öz kızını Hz. Ali efendimize vermiştir. Hicri takvime göre 601 yılında Hz. Ali Kufe’deki bir mescitte yaralanmıştır ve evinde şehit olmuştur.” diye konuştu.

“Canlar burada toplandı”
Cemin amacının Türkiye’deki birlik ve kardeşliği pekiştirmek için gerçekleştirildiğini ifade eden Özdemir, son günlerde Türkiye’nin yaşadıklarının dış güçler tarafından yapıldığını belirterek, “Biz buraya Alevi, Sünni bütün ‘canlarımızı’ çağırdık. AK Parti adaylarımızı çağırdık. Birliğimizi ve bütünlüğümüzü herkese haykırmak için ‘canlar’ burada toplandı.” ifadelerini kaydetti.

“Şer ittifakına destek olmayalım”
Türkiye’de istikrarlı bir hükumet olduğunu söyleyen Özdemir, hükumete karşı söylenen çirkin lafların Alevi toplumunu çok üzdüğünü kaydederek, “Herkesin Cumhur İttifakı’na desteğini bekliyoruz. Şer ittifakına destek olmayalım.” şeklinde konuştu.

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