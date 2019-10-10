HABER

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından ’Barış Pınarı Harekatı’na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 16:25 | Son Güncelleme

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, Fırat’ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’nı desteklerini belirterek, "Gün birlik ve beraberlik günüdür" dedi.Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, yaptığı basın açıklamasında, “Tüm uyarı ve ikazlara rağmen ülkemizin varlık ve birliğini tehdit eden terör örgütleri, huzur ve güvenimize kast etmiş bedbahtları bulundukları yerde imha etmek için başta Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere dünyaya ve ülkemiz ve tüm insanlığa barışı, huzuru, güveni tesis etmek için Barış Pınarı Harekatı başlamıştır.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından ’Barış Pınarı Harekatı’na destek

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, Fırat’ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’nı desteklerini belirterek, "Gün birlik ve beraberlik günüdür" dedi.
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, yaptığı basın açıklamasında, “Tüm uyarı ve ikazlara rağmen ülkemizin varlık ve birliğini tehdit eden terör örgütleri, huzur ve güvenimize kast etmiş bedbahtları bulundukları yerde imha etmek için başta Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere dünyaya ve ülkemiz ve tüm insanlığa barışı, huzuru, güveni tesis etmek için Barış Pınarı Harekatı başlamıştır. Gücünü tarihinden, imanını dininden, onurunu yüce peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’dan (S.A.V), haklılığını mazlum milletten alan yüce Türk ordusu tarihin hiçbir yerinde ve anında işgalci olmamıştır. Hiçbir zaman aman dileyene kılıç çekmemiş, güçlü ile bir olup mazlum ve masumları ezmemiştir. Yüce Türk ordusu, canı ve kanı pahasına sadece ve sadece barış ve huzuru tesis etmek için savaşmış, her zaman her yerde içinde bulunduğu durumun şartlarına bakmaksızın güven ve emniyet tarafı olmuştur. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Allah başta Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ordumuzu generalinden subayına, astsubayı ve en alttaki erine kadar hepsinin yar ve yardımcısı olsun" dedi.

PARTNERBilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!Bilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!
Mezarlıklar Müdürlüğü personelinin Kuran-ı Kerim ile alay eden paylaşımları, İzmir’i ayağa kaldırdıMezarlıklar Müdürlüğü personelinin Kuran-ı Kerim ile alay eden paylaşımları, İzmir’i ayağa kaldırdı
Antalya'da, ekimde deniz keyfiAntalya'da, ekimde deniz keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Anne memureye esnek çalışma yolda

Anne memureye esnek çalışma yolda

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna giriş yaptı!

Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna giriş yaptı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı: Teröristler okul ve hastanelere gizlenerek saldırı yapıyor

'Teröristler okul ve hastanelere gizlenerek saldırı yapıyor'

PKK’lı teröristlerin tüneli görüntülendi

PKK’lı teröristlerin tüneli görüntülendi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Gözaltındaki şüpheli polis aracını kaçırdı

Gözaltındaki şüpheli, polis aracını kaçırdı!

Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu

Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı

Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar böyle kaçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.