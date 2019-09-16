Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan Muharrem aşuresi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Hz. Hüseyin'in canına kıyanlar nasıl tüm insanlığı öldürdülerse terör örgütü (PKK) de tüm insanlığı öldürmüş oldu." dedi.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfınca İmam Hüseyin Cemevi'nde düzenlenen Muharrem aşuresi programında konuşan Alpaslan, bu ayın ders ve ibretler alınması gereken bir ay olduğunu belirtti.

Bu aydan ders alarak, birlik ve beraberliğin öneminin farkına vararak yaşamanın önemine dikkati çeken Alpaslan, şunları kaydetti:

"Benzer acılar yakın zamanda da yaşandı. Suçsuz yere bir insanın öldürülmesi, tüm insanların öldürülmesi anlamına geliyor. Dün işçilerimiz hiçbir suçları yokken, terör örgütünün basit hesapları yüzünden maalesef evlerine yemek götüremeden, aileleri büyük acı yaşadı. Terör örgütü tüm insanlığı öldürmüş oldu. Hz. Hüseyin'in canına kıyanlar nasıl tüm insanlığı öldürdülerse, terör örgütü (PKK) de tüm insanlığı öldürmüş oldu. Gerekli dersleri çıkararak, insanlığımızı, birlikteliğimizi bir arada yaşamanın gayreti içinde olmalıyız."