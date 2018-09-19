Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan muharrem iftarı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "(Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Laz) diyerek mezhepsel ve etnik köken gibi konularla yıllarca enerjimizin boşa harcanmasına yönelik girişimlerle karşı karşıya kalmışız, Allah'a hamdolsun bu girişimlerin hepsini bozguna uğrattık." dedi.

Sarıeroğlu, İmam Hüseyin Cemevi'nde düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programında konuşan Sarıeroğlu, muharrem ayının dersler ve ibretler alınması gereken bir ay olduğunu belirterek, "'Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Laz' diyerek mezhepsel ve etnik köken gibi konularla yıllarca enerjimizin boşa harcanmasına yönelik girişimlerle karşı karşıya kalmışız, Allah'a hamdolsun bu girişimlerin hepsini bozguna uğrattık." ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu, geçmişte Çanakkale'de, yakın geçmişte 15 Temmuz'da ülke insanının birlik ve beraberlikle vatanın savunduğunun altını çizerek, bundan sonra da bütün unsurlarıyla birlik beraberlik içinde yaşayacağını söyledi.

Gaziler Günü'nü de tebrik eden Sarıeroğlu, şehitlere rahmet, gazilere ise şifa diledi.