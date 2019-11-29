Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından sağduyu çağrısı

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, İzmir'de bir Alevi vatandaşın evinin işaretlenmesine ilişkin, "Alevi yurttaşlarımıza yönelik yapılan provokasyon emniyet güçlerimiz tarafından en kısa sürede ortaya çıkarılacaktır. Bu konuyla ilgili tüm yurttaşlarımızı geçmişte olduğu gibi sağduyuya davet ediyoruz." dedi.

Özdemir, İzmir'de Alevi bir vatandaşın evinin işaretlenmesine ilişkin İmam Hüseyin Cemevi'nde basın toplantısı düzenledi. Türkiye'de son günlerde bazı İslam düşmanlarının birliğe, bütünlüğe kastettiğini belirten Özdemir, aynı odakların geçen yıllarda Kahramanmaraş, Sivas, Çorum ve İstanbul Sarıgazi'de de Aleviler üzerinden kirli emellerini hayata geçirmek istediklerini ancak Türk toplumunun sağduyusu sayesinde oyunların bozulduğunu vurguladı.

Özdemir, Türkiye'de nüfusu 13 milyonun üzerinde olan Türkmen Alevilere karşı sergilenmeye çalışılan bir oyunun söz konusu olduğunu ifade ederek "Biz, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı ve Derneği olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar 'Türküz, Müslümanız, Aleviyiz' tezini savunan Türk-İslam davasına inanmış bir kurumuz." dedi.