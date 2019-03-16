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Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından Yeni Zelanda tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 18:46 | Son Güncelleme

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, “Alevi toplumunun Türkiye’deki fertleri olarak Yeni Zelanda’daki Müslüman kardeşlerimize yapılan katliamı nefretle ve şiddetle kınıyoruz” dedi.Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Yeni Zelanda’daki iki camiye yönelik terör saldırısına karşı basın açıklaması yaptı.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından Yeni Zelanda tepkisi

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, “Alevi toplumunun Türkiye’deki fertleri olarak Yeni Zelanda’daki Müslüman kardeşlerimize yapılan katliamı nefretle ve şiddetle kınıyoruz” dedi.
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Yeni Zelanda’daki iki camiye yönelik terör saldırısına karşı basın açıklaması yaptı. Basın toplantısına Türkmen Alevi Bektaşi Derneği Vakfı Genel Başkanı Özdemir, AK Parti Yenimahalle Meclis Üyesi Adayları Satılmış Demirhan ve Aydın Bilecen, Türkmen Alevi Bektaşi Derneği Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Erdal Demircan da katıldı. Türkmen Alevi Bektaşi Derneği Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, açıklamalarda bulundu.
Özdemir, Yeni Zelanda’da yaşanan terör saldırısına çok üzüldüklerini belirterek, “Bizler Alevi toplumu olarak, Kerbala’dan beri İslam ümmeti için yas tutan bir ümmetiz. Alevi toplumunun Türkiye’deki fertleri olarak Yeni Zelanda’daki Müslüman kardeşlerimize yapılan katliamı nefretle ve şiddetle kınıyoruz” açıklamasını yaptı.

“Bu geçmişten gelen bir kindir”
Katliamı yapan caninin silahının üstünde İslam alemi ve Türk toplumunu üzecek yazıların yazdığını vurgulayan Özdemir, “Bu caninin yaptığı katliam, İslam alemine yapılan çirkin bir saldırıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan katliamın olduğu ilk andan itibaren tepkisini ortaya koydu. Bu katliamın altındaki düşünce Haçlı Ordularının kinini taşımakta ve yansıtmaktadır. Biz Fransa’da Hristiyanlara yönelik katliamlarda onlara destek olurken Hristiyanlar bu olaya yeterli duyarlılık göstermediler. Amerikan Başkanı Trump, katliamla ilgili konuşmaların içinde ‘terör’ kelimesini açıkça geçirmemiştir. Bu geçmişten gelen bir kindir” dedi.
Yüce Türk milletine ve İslam alemine seslendiğini belirten Özdemir, 49 İslam şehidimiz için önümüzdeki haftaki cuma günü hep birlikte gıyabi cenaze namazı kılacaklarını ve bütün Müslüman yurttaşları davet ettiğini söyledi. Çok fazla üzüntü duyduklarını yineleyen Özdemir, “Dün Yeni Zelanda’da yaşanan olay İslam coğrafyası içinde bir başka yerde de gerçekleşebilir. Hep birlikte bu katliama şiddetle karşı çıkalım. 49 kardeşimize Allah’ın evinde yapılan saldırı ferdi olarak hepimizin üzüntüsüdür” diye konuştu.

“Terörün kanı ellerine bulaşmış vekiller Cem evlerinde siyaset yapıyor”
Özdemir, “31 Martta yapılacak seçimler hakkında da sanki Alevi toplumu bir takım siyasi partilerin tekelindeymiş gibi açıklamalar yapmaları, biz Anadolu’da yaşayan Türkmen Alevilerini üzüyor. Sanki Aleviler CHP’ye ve millet ittifakına oy veriyor izlenimi yaratılıyor. Hiç kimse algı operasyonu yaparak oy toplamaya çalışmasın. Önceki seçimlerde, Alevi yurttaşların yoğunlukta olduğu yerlere baktığımıza Cumhurbaşkanımıza çok sayıda oy çıktığını gördük. Aynı zamanda Alevi toplumunun HDP’ye oy verecek izlenimi oluşturulması bizleri rahatsız ediyor. Terörün kanı ellerine bulaşmış HDP milletvekillerinin cem evlerinde siyaset yaptığını görüyoruz. Alevi toplumu hiçbir zaman terörle anılmamalıdır. Alevi toplumu hiçbir zaman devletine baş kaldırmamıştır. Temiz bir siyaset yapın. Kendi çıkarlarınız için Alevi toplumunu kullanmayın” ifadelerini kaydetti.

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