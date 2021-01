Türkmen dostu Başkan Güder’e teşekkür ziyareti

“Birlikteliğimizin temeli dört önemli unsura bağlı”

Gerçekleştirilen nazik ziyaretten ötürü mutluluğunu dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Büyük Birlik Partisi derken, İslam ülküsüne ve davasına gönül vermiş şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nu rahmetle yad ediyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu vatanını, milletini ve dinini seven bir insandı. Ülke olarak her zaman yardım severliği ile biliyoruz. Bu nazik ziyarette beni çok mutlu etti. Bizim medeniyetimizde komşunuzda bir problem varsa eğer, o sorun sizin de sorununuz. ‘Dışarıda kanayan bir yara varsa sizin o yaraya karşı sorumluluğunuz vardır’ anlayışına sahip bir ümmetiz. Böyle bir ümmetin evladı olmaktan da iftihar ediyorum. Cumhurbaşkanımızın sayın Recep Tayyip Erdoğan’ında her zaman kullandığı bir ifade var; ‘Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet.’ Bu dört unsur her insanı bir arada tutacak önemli bir harçtır. Bunu çok iyi korumamız lazım. İç ve dış müdahalelere karşı bu dört unsur bizim birlikteliğimizi sağlıyor. En son yaşamış olduğumuz 15 Temmuz olayı buna en güzel örnektir” şeklinde konuştu.