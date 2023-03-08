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Türkmen Gelini, Oy aman aman burası Adıyaman, Tavukları Pişirmişim... Ünlü bestekar enkazda eserlerini arıyor

08.03.2023 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkmen Gelini, Oy aman aman burası Adıyaman ve Tavukları Pişirmişim gibi popüler olan birçok türkünün söz yazarı ve bestekarı olan Adıyamanlı Aziz Çelik, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından enkaz altında kalan eserlerinin tamamının yer alacağı kitabın taslağını ve bilgisayarını arıyor.

Türkmen Gelini, Oy aman aman burası Adıyaman, Tavukları Pişirmişim... Ünlü bestekar enkazda eserlerini arıyor

1990 yılında TRT tarafından yılın Türküsü seçilen “Türkmen Gelini” başta olmak üzere “Oy aman aman, burası Adıyaman” ve “Tavukları Pişirmişim” gibi bilinen türkülerinin yazar ve bestekarı Aziz Çelik, depremde yıllara sığdırdığı sanat geçmişini enkazda bıraktı. Aziz Çelik (76) yaklaşık 50 yıldır sanat icra ediyor. Yüzlerce eserin sahibi olan Aziz Çelik, bu eserleri tek kitapta toplamak içi çalışma yapıyordu. Taslak haline getirilen kitabın karalaması ve bilgisayar Ulu Cami Mahallesinde bulunan Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Adıyaman İl Temsilciliği’nde yer alıyordu.

ENKAZDA CÜMBÜŞÜ İLE TÜRKÜ SÖYLEDİ

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MESAM’ın Adıyaman İl Temsilcisi olan Aziz Çelik, iş merkezi depremde yıkılınca çıkartacağı kitabın taslağı enkazın altında kaldı. Aziz Çelik’in MESAM’a bildirdiği eski eserlerinin yedeğinin olduğu ancak yeni eserlerinin örneğinin olmadığı öğrenildi.
Enkazda eserlerini ve bilgisayarını arayan ünlü bestekar Aziz Çelik, enkazda cümbüşü ile ‘Oy aman aman burası Adıyaman’ türküsünü seslendirdi.

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25 AKRABASINI DEPREMDE KAYBETTİ

Bestekar Aziz Çelik, “Tüm eserlerimin ye alacağı bir kitap hazırlığım vardı. Tüm eserlerimi bu kitapta toplayacaktım. Deftere karalama yapmıştım ve bunları bilgisayara aktaracaktım. Depremde bu eserlerim ve bilgisayar enkazın altında kaldı.
Eserlerimden sadece MESAM’a bildirdiğim eserlerin kaydı var. Ama yeni eserlerim hepsi gitti, bir şey kalmadı. Onları bildirmediğim için geriye hiçbir şey kalmadı. Çok aradım bulamadım; aramaya devam ediyorum. ‘Türkmen Gelini’ 1990’da TRT tarafından yılın türküsü seçildi. Ondan sonra ‘Oy aman aman, burasın Adıyaman’, ‘Tavukları pişirmişim’ gibi eserlerimi bir çok sanatçı okudu. Dayımın oğlu kemancı Ramazan Siner ve 25 akrabamı depremde kaybettim” dedi. (İHA)

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deprem eser

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