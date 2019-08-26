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Türkmen gençlere gazetecilik eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 10:49 | Son Güncelleme

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve TRT World Citizen iş birliğinde Fırat Kalkanı Harekâtı ile terörden arındırılan Suriye’nin Halep kentine bağlı Çobanbey ilçesinde 55 Türkmen öğrenciye gazetecilik eğitimi verildi.Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve TRT World Citizen iş birliğinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen programla Fırat Kalkanı Harekâtı ile terörden arındırılan Halep’in Çobanbey ilçesinde 55 Türkmen öğrenciye TRT’nin deneyimli gazetecileri tarafından habercilik eğitimi verildi.

Türkmen gençlere gazetecilik eğitimi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve TRT World Citizen iş birliğinde Fırat Kalkanı Harekâtı ile terörden arındırılan Suriye’nin Halep kentine bağlı Çobanbey ilçesinde 55 Türkmen öğrenciye gazetecilik eğitimi verildi.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve TRT World Citizen iş birliğinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen programla Fırat Kalkanı Harekâtı ile terörden arındırılan Halep’in Çobanbey ilçesinde 55 Türkmen öğrenciye TRT’nin deneyimli gazetecileri tarafından habercilik eğitimi verildi. Düzenlenen eğitimlerde gazeteciliğinin temel ilkeleri ve haber yazım teknikleri derslerini alan öğrenciler, sahada da öğrendiklerini uygulama imkanı buldu. 3 gün süren eğitimin ardından öğrenciler sertifikalarını aldı. Programla bölgede geleceğin gazetecilerini yetiştirmek hedefleniyor.

Türkmen gençlere gazetecilik eğitimi

Türkmen gençlere gazetecilik eğitimi

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