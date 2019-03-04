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Türkmen liderden "Kerkük, Irak ve bölgeyi yakar" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 14:46 | Son Güncelleme

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi: "İki Kürt partisinin (KDP ve KYB) ittifaklarında Kerkük'ü baskı aracı olarak kullanmaları durumunda Kerkük, Irak ve bölgeyi yakar"

BAĞDAT (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, Kürt partilerinin Kerkük'te siyasi ve güvenlik açısından kontrol sağlamak istediğini belirterek, Bağdat'ın buna sessiz kalması halinde yaşanacak krizin tüm bölgeyi etkileyeceği uyarısında bulundu.

Türkmen lider Salihi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) işaret ederek şunları kaydetti:

"İki Kürt partisi (KDP ve KYB), Kerkük'e güvenlik ve siyasi olarak girip kontrol sağlamak istiyor. Bağdat, Erbil'in (KDP) Kerkük'e güvenlik ve KYB'nin buraya siyasi olarak girip kontrol sağlama girişimleri karşısında esnek davranırsa Kerkük krizi patlak verir."

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) hükümet kurma görüşmelerinde Kerkük'ün pazarlık konusu yapılmasına tepki gösteren Salihi, "İki Kürt partisinin ittifaklarında Kerkük'ü baskı aracı olarak kullanmaları durumunda Kerkük, Irak ve bölgeyi yakar." değerlendirmesinde bulundu.

KDP ve KYB'ye seslenen Türkmen lider, "Referandum hatasını yeniden yapmamanızı tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

Salihi, açıklamasında, iki Kürt partisinin Kerkük valiliği taleplerini de eleştirerek, "Türkmen halkı dışında hiç kimse Kerkük'ün geleceğini kararlaştıramaz. Kerkük, Türkmenler ve Bağdat'ın meselesidir. Valilik (Kerkük) görevini üstlenme de Türkmenlerin en meşru siyasi hakkıdır." ifadelerine yer verdi.

Kerkük her ne kadar Ekim 2017'den beri merkezi hükümetin kontrolüne geçse de kent üzerindeki güç çekişmesi IKBY'deki hakim iki siyasi partinin koalisyon hükümetini kuramamasına neden oluyor.

IKBY'de 30 Eylül 2018'de yapılan milletvekili seçimlerinin ardından KDP ve KYB arasında 6 aydır devam eden hükümet kurma görüşmeleri Kerkük valiliğinin pazarlık konusu yapılması nedeniyle çıkmaza girdi.

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Anahtar Kelimeler:
ırak ITC Kerkük

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