Türkmen Vali Khojeh:

Türk kültürünün en önemli kaynaklarından Dede Korkut kitabının 3. nüshasının gün yüzüne çıkmasını sağlayan Türkmen Vali Mohammad Khojeh, kitabın el yazmasını 2 dolara satın aldığını söyledi.

Bayburt Dede Korkut 25. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenlerine davetli olarak katılan el yazması kitap koleksiyoncusu Türkmen Vali Mohammad Khojeh, Dede Korkut’un üncü nüshasını bulma serüvenini anlattı.

Babasının tavsiyesi üzerine Türk edebiyatına ait el yazması kitapları toplamaya başladığını ve birbirinden kıymetli 132 adet el yazması kitabın kütüphanesinde yer aldığını belirten Khojeh, yine el yazması kitap almak için yolculuk yaparken Dede Korkut’un 3. nüshasının tesadüfen eline geçtiğini söyledi.

El yazması kitap almak için 500 kilometre uzaklıktaki bir arkadaşının yanına gittiğini söyleyen Khojeh, “Türk Edebiyatına ait kütüphane oluşturmaya başladığımda arkadaşlarıma nerede Türk edebiyatına ait eserleri görseniz bana haber verin dedim. Bunun üzerine bulunduğum şehre 500 kilometre uzaklıkta bir mesafedeki bir arkadaşım elinde çok önemli yazma eser olduğunu bildirmesi üzerine onun bulunduğu şehre doğru hareket ettim. Orada arkadaşımdan belirttiği kitabı ve bununla beraber birçok kitabı aldım dönüyordum. Acıkmıştım yemek yedim su içmek istemiştim otobüse giderken susamıştım su almaya gittim bu esnada yanıma biri geldi. Bana elinde bir kitap olduğunu ve bunu satmak istediğini söyledi. Ona sadece yazma kitaplarla ilgilendiğimi söyledim. Bana yazma bir kitap olduğunu ve 10 dolara satacağını söyledi. Pazarlık yaptım Dede Korkut Kitabının 3. nüshasını iki dolara satın aldım” dedi.

İlk başlarda kitabın değerini bilmediklerini söyleyen Khojeh, şöyle devam etti:

"Döndüğümde yazma eserleri inceleyen arkadaşım vardı ona götürdüm. O bana Dede Korkut ile alay eden bir kitap olduğunu söyledi. Aradan sekiz ay geçmişti Türkiye’de tarih alanında öğrenim görmüş bir arkadaşıma götürdüm üç gün sonra bana döndü ve bu kitabın çok kıymetli bir eser olduğunu söyledi. Daha sonra sahaf bir hoca tanıdığımı söyledim, gece yarısıydı gittik oraya sahaf hocam bana bunun yazma eser mi yoksa kopyası mı olduğunu sordu, orijinal olduğunu söyleyince bana bunun altın değerinde bir eser olduğunu ve bu sayede tüm dünyaca tanınacağımı söyledi. Akabinde Ankara da Tebriz de kitap üzerine çalışmalar yaptık. Şimdi de Bayburt’a Erzurum’a davet edildim. Burada bana çok hürmet gösterildi, muazzam bir duygu, hayran kaldım herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.