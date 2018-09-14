KERKÜK(AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmen ve Araplar, kente Kürt bir vali atanması yönündeki çabaları kabul etmezken, tüm kesimleri temsil edecek, kapsayıcı bir yönetimden yana olduklarını belirtiyor.
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Siyasi Büro Üyesi Mardin Gökkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kürt siyasi partilerin Kerkük'e Kürt bir vali atama çabaları bizi endişelendiriyor.'' dedi.
Tek bir etnik ve mezhepsel grubu temsil edecek yöneticinin kentte sorun oluşturacağına inandıklarını söyleyen Gökkaya, ''Kerkük'e, herkese eşit mesafede olan ve tüm kesimleri temsil edecek bir vali atanmalı.'' diye konuştu.
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Teşkilat Sorumlusu Muhammed Saman da son 14 yılda "tek taraflı yönetimin" kente büyük zarar verdiğine dikkati çekti.
Saman, tek bir grubun Kerkük'e hakim olmasını istemediklerini vurgulayarak, bu yöndeki hiçbir adımı da kabul etmediklerini aktardı.
ITC Kerkük Teşkilat Sorumlusu, "Kürt siyasi partilere ait silahlı güçlerin Kerkük'te güvenliği sağladığı günleri tekrar görmek istemiyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Kerkük'te tek bir millet ve mezhepsel grubun yaşamadığını ve kentin küçük bir Irak olduğunu dile getiren Kerkük Arap Meclisi Üyesi Hatem et-Tai de aynı şekilde "Köylerimizin tahrip edildiği, insanlarımızın kaçırıldığı ve kenti bir tek etnik grubun yönettiği günler geri dönmemeli.'' diye konuştu.
Kerkük'te iki gün önce bir araya gelen Kürt siyasi parti temsilcileri, düzenledikleri toplantıda "kente Kürt bir valinin atanması gerektiğini" vurguladılar.
Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçler, 16 Ekim 2017'de Peşmerge'nin 3 yıldan uzun süre elinde tuttuğu Kerkük'e askeri operasyon düzenlemiş ve tüm vilayeti kontrol altına almıştı.
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