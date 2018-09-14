HABER

Türkmen ve Araplar, Kerkük'te "kapsayıcı yönetim" istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 13:14 | Son Güncelleme

Türkmen ve Araplar, Kerkük'ün eskiden olduğu gibi tek bir etnik grubun hakimiyeti altında olmasını istemiyor

KERKÜK(AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmen ve Araplar, kente Kürt bir vali atanması yönündeki çabaları kabul etmezken, tüm kesimleri temsil edecek, kapsayıcı bir yönetimden yana olduklarını belirtiyor.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Siyasi Büro Üyesi Mardin Gökkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kürt siyasi partilerin Kerkük'e Kürt bir vali atama çabaları bizi endişelendiriyor.'' dedi.

Tek bir etnik ve mezhepsel grubu temsil edecek yöneticinin kentte sorun oluşturacağına inandıklarını söyleyen Gökkaya, ''Kerkük'e, herkese eşit mesafede olan ve tüm kesimleri temsil edecek bir vali atanmalı.'' diye konuştu.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Teşkilat Sorumlusu Muhammed Saman da son 14 yılda "tek taraflı yönetimin" kente büyük zarar verdiğine dikkati çekti.

Saman, tek bir grubun Kerkük'e hakim olmasını istemediklerini vurgulayarak, bu yöndeki hiçbir adımı da kabul etmediklerini aktardı.

ITC Kerkük Teşkilat Sorumlusu, "Kürt siyasi partilere ait silahlı güçlerin Kerkük'te güvenliği sağladığı günleri tekrar görmek istemiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Kerkük'te tek bir millet ve mezhepsel grubun yaşamadığını ve kentin küçük bir Irak olduğunu dile getiren Kerkük Arap Meclisi Üyesi Hatem et-Tai de aynı şekilde "Köylerimizin tahrip edildiği, insanlarımızın kaçırıldığı ve kenti bir tek etnik grubun yönettiği günler geri dönmemeli.'' diye konuştu.

Kerkük'te iki gün önce bir araya gelen Kürt siyasi parti temsilcileri, düzenledikleri toplantıda "kente Kürt bir valinin atanması gerektiğini" vurguladılar.

Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçler, 16 Ekim 2017'de Peşmerge'nin 3 yıldan uzun süre elinde tuttuğu Kerkük'e askeri operasyon düzenlemiş ve tüm vilayeti kontrol altına almıştı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Esra Erol’un programında akılalmaz olay!Esra Erol’un programında akılalmaz olay!
Marmaris'te tepki çeken görüntüMarmaris'te tepki çeken görüntü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kerkük

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

Borussia Dortmund'un Eljif Elmas için Ocak ayında astronomik bir teklif yapacağı iddia edildi

Borussia Dortmund'un Eljif Elmas için Ocak ayında astronomik bir teklif yapacağı iddia edildi

Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime'si son görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime'si son görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

İlginizi Çekebilir

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Bedelli askerlikte öğretmenlere müjde! Bakanlık duyurdu

Bedelli askerlikte öğretmenlere müjde! Bakanlık duyurdu

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

İçişleri Bakanlığı'na sahte mektup gönderen müftü görevinden uzaklaştırıldı!

İçişleri Bakanlığı'na sahte mektup gönderen müftü görevinden uzaklaştırıldı!

Babanın rezaleti öğretmene yazılan mektupta ortaya çıktı! Öz kızını yıllarca istismar etmiş

Babanın rezaleti öğretmene yazılan mektupta ortaya çıktı! Öz kızını yıllarca istismar etmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ünlü yönetmenin Mustafa Kemal Uzun'un cinayet davasında sürpriz tanık

Ünlü yönetmenin Mustafa Kemal Uzun'un cinayet davasında sürpriz tanık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.