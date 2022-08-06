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Türkmeneli Partisi Genel Başkanı'ndan Bahçeli'ye ziyaret: Göçler bizi olumsuz etkiliyor

06.08.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Türkmeneli Partisi Genel Başkanı Riyaz Sarıkahya, görüşme gerçekleştirdi. Sarıkahya, Türkmeneli bölgesinde yaşanan göçlerin Türkmenleri milli güvenlikleri açısından olumsuz yönde etkilediğini vurguladı. Bahçeli de, MHP’nin yapısı ve fikriyatı gereği bundan da sonra Türkmeneli Türklerinin dert ve problemleri ile ilgili olmaya devam edeceklerini, Türkmenler arası herhangi bir mezhep ve bölge ayrımının kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Türkmeneli Partisi Genel Başkanı'ndan Bahçeli'ye ziyaret: Göçler bizi olumsuz etkiliyor

Türkmeneli Partisi Genel Başkanı Riyaz Sarıkahya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi MHP Genel Merkezinde ziyaret etti. Irak’ın yaşadığı siyasi durumların ele alındığı görüşmede, Irak’ın yeni bir sürece girdiğini, Amerika, İngiltere ve İran’ın Irak’taki rollerinin değişikliğe uğradığını dile getiren Sarıkahya, Türkmeneli bölgesinde yaşanan göçlerin Türkmenleri milli güvenlikleri açısından olumsuz yönde etkilediğini vurguladı.

Bahçeli'den destek talep eden Sarıkahya, Bahçeli'ye Irak’ta yaşanan son gelişmeler ve Türkmenlerin genel durumları hakkında detaylı bilgi verdi. Sarıkahya, "Özel olarak Türkmenlere, genel olarak da Türk Dünyasına duyduğu özel ve yoğun ilgiden dolayı Devlet Bahçeli beyefendiye minnettar olduğumuzu ifade ederken, ayrıca misafirperverliğinden ve nezaketinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

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“TÜRKMENLER ARASI HER HANGİ BİR MEZHEP VE BÖLGE AYRIMININ KABUL EDİLEMEZ”

Esas kimliğin Türklük olduğunu ifade eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP’nin yapısı ve fikriyatı gereği bundan da sonra Türkmeneli Türklerinin dert ve problemleri ile ilgili olmaya devam edeceklerini, Türkmenler arası herhangi bir mezhep ve bölge ayrımının kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Bahçeli, Türkmenlerin Türklük davasına ciddi bir katkıları olmasının gerektiğini, Türkmenlerin Türkmeneli’den göç etmemeleri ve topraklarını muhafaza etmeleri gerekliliğini vurguladı.

Yapılan görüşmede Türkmeneli Partisi Genel Başkanı Riyaz Sarıkahya’nın Türkiye Danışmanı Mehmet Nejdet Bozok da yer aldı.

(İHA)

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