Türkmenistan, Afganistan'da cami inşa ediyor

KABİL (AA) - Türkmenistan hükümeti, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde 500 kişinin ibadet edebileceği cami inşa edecek.

Faryab'ın Akine Sınır Kapısı'nda düzenlenen cami temel atma törenine Türkmenistan'dan Meclis Başkan Yardımcısı Kasımkuli Babayiv, Demiryolları Bakanı Atamuradov Azad Silapoviç, Lebap vilayeti Valisi Ata Haliyiv Tangriguli Recepguliyiviç ve Kabil Büyükelçisi Hoja Ovezov ile Afganistan Demiryolları Başkanı Yama Şams ve yerel yetkililer katıldı.

Babayiv, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki tarihi bağlara işaret ederek, komşu iki ülkenin farklı alanlarda ilişkilerini geliştirdiğini belirtti.

Faryab'ın Andhoy ilçesi Kaymakamı Sultan Sancar, Türkmenistan'ın Afganistan halkına daha önce de birçok alanda yardım ettiğini belirterek "Yardımları nedeniyle Türkmenistan devleti ve halkına teşekkür ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle caminin temeli atıldı.

Caminin Aralık 2020'de ibadete açılması planlanıyor.

