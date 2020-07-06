Türkmenistan: Covid-19 vakası bildirmeyen ve WHO'nun heyet gönderdiği ülkede son durum ne?

Hollanda merkezli Turkmen.news haber sitesinin direktörü Ruslan Myatiev BBC Türkçe 'ye yaptığı açıklamada, "Türkmenistan dünyada sınırlarını kapayan ilk ülkelerden biriydi ve yurt dışından gelen kişiler kamplarda karantinaya alındı. Erken alınan önlemler etkiliydi ancak yine de virüs ülkeye girmeye başladı. Çok sayıda zatürre vakasının olması bunun işareti çünkü ülkedeki doktorlar aynı anda bu kadar zatürre vakasının şimdiye kadar görülmediğini söylüyorlar" diyor.

Yurt dışı merkezli faaliyet gösteren haber ve insan hakları kuruluşları, Türkmenistan'daki kaynakları aracılığıyla ülkede çok sayıda Covid-19 benzeri semptomlar gösteren vakanın olduğunu bildiriyor.

Dünya Basın Özgürlüğü 2020 Endeksi'nde 180 ülke arasında Kuzey Kore'den sonra 179'uncu sırada yer alan ve basın kuruluşlarının tamamının hükümetin kontrolünde olduğu ülkeden gelen bu açıklamaya şüpheyle yaklaşılıyor.

Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Türkmenistan'ın Devlet Başkanı Kurbangül Berdimuhammedov, ülkede Covid-19 vakasının olmadığını söylüyor.

Türkmenistan, resmi olarak Covid-19 vakasının bulunmadığını açıklayan dünya üzerindeki birkaç ülkeden biri ve tek eski Sovyet ülkesi.

Aralarında doktorların da olduğu Türkmenistan'daki kaynaklarından bu haberleri aldıklarını söyleyen Myatiev, "Doktorlar Covid-19 vakalarının sayısının çok ve insanların ölmekte olduğunu söylüyorlar" diyor ve şu örneği veriyor:

"Bir apartmanda ölümler yaşanmış. Ertesi gün maske ve koruyucu kıyafetler içerisinde gelen insanlar, koridorları ve asansörleri temizlemişler. Ortada bir şey olmasa, böyle yapmazlar."

WHO ekip gönderdi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Türkmenistan'a Pazartesi günü beş kamu sağlığı ve epidemiyoloji uzmanından oluşan bir ekip gönderdi.

BBC Türkçe'ye yazılı açıklama yapan WHO, 10 günlük ziyaret boyunca ekibin riskleri değerlendirmek ve mücadele yöntemlerini ele almak için resmi sağlık yetkililer ile birlikte çalışacaklarını, sağlık merkezleri, laboratuvarlar ve acil durum merkezlerini ziyaret edeceklerini kaydetti.

Basında çıkan haberlerde en az iki aydır ülkeye giriş için izin almaya çalıştığı belirtilen WHO, BBC Türkçe'ye ise ziyaretin "Türkmenistan hükümetinin isteği üzerine gerçekleştiğini" açıkladı.