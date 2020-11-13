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Türkmenistan'da 6 metrelik altın kaplama köpek heykeli

İLGİNÇ HABERLER  | 13.11.2020 09:46 | Son Güncelleme

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, başkent Aşkabat’ta Alabay cinsi köpeğin heykelini diktirdi. 6 metrelik altın kaplama heykel, Başkent Aşkabat'ın şehir merkezinde 10 Kasım günü devlet töreniyle açıldı.

Türkmenistan'da 6 metrelik altın kaplama köpek heykeli

Türkmenistan'da Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un yönetiminin simgesi haline gelen Alabay cinsi köpeğin dev bir heykeli dikildi.

10 Kasım günü devlet töreniyle açılan heykel kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Devlet televizyonunda canlı yayınlanan törene, geçmişte Alabay köpekleri hakkında bir kitap yazmış olan Berdimuhamedov da katıldı.

Devlet televizyonu heykelin 'Alabay köpeklerinin gururlu ve kendine güvenen' karakterini yakaladığını belirtti.

Heykel, Berdimuhamedov'un 'kült liderliği'nin simgesi haline gelen at üstündeki heykelinin heykeltraşı Sargart Babayev tarafından yapıldı.

Heykelin maliyetine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Kurbangül Berdimuhammedov 7 Ekim 2017'de 65. yaşına giren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yavru köpek hediye etmişti.

Berdimuhammedov'un Putin'e verirken köpeği ensesinden tutarak havayakaldırması bazı kişilerce eleştirilmişti.

Türkmenistan menşeli Alabay’lar, Orta Asya toplulukları tarafından yaygın olarak kullanılan köpeklerin yaşam süresinin 12-15 yıl olarak biliniyor.

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