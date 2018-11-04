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Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov altından yapılmış halter kaldırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.11.2018 09:19 | Son Güncelleme

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'a ait görüntüler dünya gündemine bomba gibi düştü. Berdimuhamedov, kabine toplantısı öncesinde altında yapılmış bir halter barını kaldırdı, bakanlar ise kendisini ayakta alkışladı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov altından yapılmış halter kaldırdı

Türkmenistan devlet televizyonu Altın Asır kanalında yayınlanan görüntülerde Berdimuhamedov toplantı masası etrafında Türkmen bakanlar tarafından alkışlanırken altından yapılmış halter barı olduğu düşünülen metal bir çubuğu kaldırıyor. Devlet Başkanı’nın barı kaldırdıktan sonra gülümserken, kabine üyeleri ayakta alkışlıyor.

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Sosyal medyada viral olan görüntü birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı. Türkmenbaşı’nın ülkede düzenlenen uluslararası halter şampiyonası nedeniyle bu görüntüyü verdiği belirtildi.

Gurbangulu Berdimuhamedov, 2006 yılında vefat eden ve kendisini ömür boyu devlet başkanı ilan eden Saparmurat Niyazov’un yerine devlet başkanı olarak göreve geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Gurbangulu Berdimuhamedov Türkmenistan halter

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
yeni türkiye nin 5 sene sonraki hali...
Dün gece Aksaray'da fitci yedik. İlk defa oraya gittim. Tamamen o mahalle Sovyetler birliği olmuş. Türkmenbaşı bizim reise ozenmis. Hadi bizim satacak fabrikalar vardı sattık. Onlarla %25 zam aldı reis. Milleti aç tabiki. Sen ne satacan Türkmenbaşı...
hele alkişlamasınlar bakanlar elindeki o çubuk varya
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