Türkmenistan, İran ile arasındaki sınır kapılarını kapattı

İran Meşhed Türk Başkonsolosluğu’ndan alınan bilgiye göre; İran ile Türkmenistan arasındaki Lotf Abad, Serakhs, İnceburun (Pol) ve Bajgiran sınır kapılarının bu sabah Türkmenistan tarafından, Covid-19 (koronavirüs) salgını nedeniyle kapatıldığı öğrenildi.

Türkiye'den gelen TIR'ların geçişi için de yoğun olarak kullanılan Lotf Abad sınır kapısındaki görevliler, bu sabah itibariyle anılan sınır kapısında 600-700 TIR'ın beklediğini bildirdi ve araçların geri gönderileceği belirtildi. Sınır kapılarının Türkmenistan tarafından kapatıldığı ve yeniden açılacağı tarihin henüz belli olmadığı bildirildi.

Öte yandan, Azerbaycan'ın da İran ile sınır kapılarını kapattığı öne sürüldü.

Kaynak: DHA

