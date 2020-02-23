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Türkmenistan ve Pakistan İran ile arasındaki sınır kapılarını kapattı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2020 14:16 | Son Güncelleme

İran'da kendisini gösteren koronavirüs nedeniyle Türkmenistan ve Pakistan, ülkeyle olan sınır kapılarını kapattı. Öte yandan, Azerbaycan'ın da İran ile sınır kapılarını kapattığı öne sürüldü.

Türkmenistan ve Pakistan İran ile arasındaki sınır kapılarını kapattı

İran Meşhed Türk Başkonsolosluğu’ndan alınan bilgiye göre; İran ile Türkmenistan arasındaki Lotf Abad, Serakhs, İnceburun (Pol) ve Bajgiran sınır kapılarının bu sabah Türkmenistan tarafından, Covid-19 (koronavirüs) salgını nedeniyle kapatıldığı öğrenildi.

Türkiye'den gelen TIR'ların geçişi için de yoğun olarak kullanılan Lotf Abad sınır kapısındaki görevliler, bu sabah itibariyle anılan sınır kapısında 600-700 TIR'ın beklediğini bildirdi ve araçların geri gönderileceği belirtildi. Sınır kapılarının Türkmenistan tarafından kapatıldığı ve yeniden açılacağı tarihin henüz belli olmadığı bildirildi.

PAKİSTAN'DA SINIRLARI KAPATTI

İran'da koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8’e yükselmesinin ardından Pakistan, Taftan’daki İran sınırını kapattı. Belucistan İçişleri Bakanı Mir Ziaullah Langove yaptığı açıklamada, İran’daki koronavirüsünden kaynaklı ölümlerin ardından sınırın yetkililer tarafından geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Belucistan eyaleti Başbakanı Jam Kamal Alyani de Taftan’daki Pakistan-İran sınır bölgesinde 100 yataklı bir çadır hastanesi kurulması için çalışmalara başlandığını belirtti.

Öte yandan, Azerbaycan'ın da İran ile sınır kapılarını kapattığı öne sürüldü.

Kaynak: DHA-İHA

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Anahtar Kelimeler:
Türkmenistan koronavirüs

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