Türkmenistan'da 28. Bağımsızlık Günü kutlamaları

Ülkesinin siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda gelişen ülkeler arasında yer alması için ekonominin tüm sektörlerinde köklü modernizasyon çalışmaları yaptıklarını dile getiren Berdimuhammedov, "Biz yeni şehirler, köyler, doğal gazı boru hatları, kara yolları, büyük yenilikçi sanayi ve üretim tesislerini yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, yayımladığı kutlama mesajında, 28 yıl önce ülkesinin demokratik, hukuk ve laik gelişme yolunu seçtiğini belirterek, uyguladıkları projelerin, bağımsız ülkesinin gelişmesine ve halkın refahının artmasına katkı sağladığını aktardı.

Türkmenistan'ın askeri teknik gücünün sergilendiği törende, kültür, spor, eğitim, sağlık, bilim ve çeşitli alanlardaki çalışanlar milli kıyafetleri giyerek yürüyüş yaptı.

Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov, ülkesinin uluslararası otoritesini güçlendirdiklerine dikkati çekerek, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Bağımsız Devletler Teşkilatı, Şanghay İşbirliği Örgütü ve diğer teşkilatlarla planlı bir şekilde siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirdiklerini kaydetti.

Dünyada barışın güçlendirilmesi çabalarını desteklediklerini vurgulayan Berdimuhammedov, "Türkmenistan'ın bağımsızlığı ve tarafsızlığı, uluslararası toplum tarafından tanınan ve desteklenen tüm başarılarımızın temelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkmenistan, Sovyetlerin dağılmasıyla 27 Eylül 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmişti.

