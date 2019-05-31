Türkmenistan'da BDT hükümet başkanları toplantısı

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, Bağımsız Devletler Topluluğu'na (BDT) üye ülkelerin hükümet başkanları ve temsilcileri bir araya geldi.

Rusya Başbakanlık basın servisinden yapılan açıklamaya göre, toplantıya Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev'in yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Belarus ve Moldova başbakan ve yardımcıları katıldı.

BDT ülkeleri arasındaki iş birliği, fikri mülkiyet haklarının korunması, gümrük kontrolü konularının ele alındığı belirtilen açıklamada, 9 anlaşma ve protokolün imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada Medvedev'in, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile görüştüğü belirtildi.

