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Türkmenistan'da yerli çoban köpeği türü Alabaylar onuruna ulusal tatil

26.04.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkmenistan'da ülkeye özgü çoban köpeği ırkı Alabay onuruna yeni bir ulusal bayram kutlanmaya başlandı. Pazar günü Alabaylar onuruna kutlamalar ve bir ödül töreni düzenlendi.

Türkmenistan'da yerli çoban köpeği türü Alabaylar onuruna ulusal tatil

Türkmenistan'da ülkeye özgü çoban köpeği ırkı Alabay onuruna yeni bir ulusal bayram kutlanmaya başlandı.

Pazar günü Alabaylar onuruna kutlamalar ve bir ödül töreni düzenlendi.

Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, Alabay köpeklerine bir ulusal miras sembolü olarak saygı gösterilmesini teşvik ediyor.

Alabay köpekleri ve Akal Teke ırkı atlar, ülkede ulusal gurur kaynakları olarak görülüyor.

Musicians perform during celebrations for the national Turkmen Shepherd Dog Day near Ashgabat, Turkmenistan

Alabay köpekleri için düzenlenen törenlerde, köpeklerin görünüm ve atikliklerine göre değerlendirildiği bir yarışma da yapıldı.

Devlet Başkanı Berdimuhammedov birincilik ödülünü, sınır birliklerinde görev yapan bir köpeğe verdi.

Ödül, Berdimuhammedov'un oğlu Başbakan Yardımcısı Serdar Berdimuhammedov tarafından verildi. Resmi medyadaki haberlere göre Başbakan Yardımcısı, başkent Aşkabat'ta Alabay köpeklerinin üretimi için inşa edilen bir tesisin açılış törenine de katıldı.

Alabay Orta Asya çoban köpeklerinin bir türü.

Alabay köpekleri, Türkmenistan'daki birçok çoban tarafından geleneksel olarak kullanılan bir tür. Ağırlığı 80 kiloyu bulan Alabaylar dünyanın en büyük köpekleri arasında.

Geçen yıl Devlet Başkanı Berdimuhammedov bir Alabay köpeğinin 6 metre yüksekliğindeki altın kaplama bir heykelini dikmişti.

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