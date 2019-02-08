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Türkmenistan'dan Tunus'a 27 yıl sonra ilk resmi ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 17:52 | Son Güncelleme

Türkmenistan'dan Tunus'a 27 yıl sonra ilk resmi ziyaret

TUNUS (AA) - Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Tunus'a yaptığı resmi seyahatle iki ülke arasında, 1992'den bugüne ilk resmi ziyareti gerçekleştirdi.

Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cihinavi, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesis edildiği 1992 yılından sonra gerçekleşen ilk ziyaretin tarihi nitelik taşıdığını vurguladı.

Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Meredov da iki ülke arasında özellikle turizm, karşılıklı ticaret konusunda ilişkileri ilerletmeyi ümit ettiklerini dile getirdi.

İki ülke arasında üç farklı alanda mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Meredov'un Tunus'ta bir dizi resmi temasta bulunması bekleniyor.

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