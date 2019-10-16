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Türkmenler özel güçlerin Kerkük'ten çekilmesine karşı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 19:38 | Son Güncelleme

Türkmen Milliyetçi Hareket Partisi Başkan Yardımcısı Abbas Beyatlı: - "Merkezi hükümete bağlı güçlerin kentten çekilme kararını reddediyoruz" - "Kürt siyasi partilere ait güvenlik güçleri kentin huzurunu bozar"

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde güvenliği sağlayan 61. Tugay Özel Kuvvetler Komutanlığının, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin talimatıyla kentten çekilmesi kararına Türkmenler de tepki gösterdi.

Türkmen Milliyetçi Hareket Partisi Başkan Yardımcısı Abbas Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Merkezi hükümete bağlı güçlerin kentten çekilme kararını reddediyoruz." dedi.

Hükümetin kararına karşı dün başlatılan protestolara Türkmenlerin de katıldığını aktaran Beyatlı, iki yıldır Kerkük'ün güvenliğini sağlayan merkezi hükümete bağlı güvenlik güçlerinden memnun olduklarını belirtti.

"Kürt siyasi partilere ait güvenlik güçleri kentin huzurunu bozar." diyen Beyatlı, 61. Tugay Özel Kuvvetler Komutanlığının Kerkük'teki karargahının da tekrar Kürdistan Demokratik Partisine (KDP) verilmesinin karşısında duracaklarını ifade etti.

Irak Başbakanı Abdulmehdi, dün Kerkük'te güvenliği sağlayan 61. Tugay Özel Kuvvetler Komutanlığının kentten çekilmesi ve bulunduğu karargaha KDP'nin yerleşmesi yönünde talimat vermişti. Karara tepki gösteren Kerküklüler, 61. Tugayın Şorav bölgesindeki karargahı önünde gösteri düzenlemişti.

61. Tugay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Başbakan Abdulmehdi'nin kararıyla 23 Ocak'ta Kerkük'te güvenliği sağlama görevini İçişleri Bakanlığına bağlı Terörle Mücadele Gücünden devralmıştı.

Irak merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek, kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

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