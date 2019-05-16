HABER

Türkmenler seçim komisyonunda değişiklik yapılmasını istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 16:16 | Son Güncelleme

Türkmen Sivil Toplum Örgütleri Başkanı Mardin Gökkaya: - ''Kerkük ofisindeki seçim komisyonunun değiştirilmesini istiyoruz'' - ''Geçen seçimlerde yapılan şaibenin yerel seçimlerde tekrarlanmasını istemiyoruz''

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, 12 Mayıs 2018’de Irak genelinde yapılan Parlamento seçimlerine karışan şaibenin benzerinin yerel seçimlerde de yaşanmaması için seçim komisyonunda değişiklik yapılmasını istedi.

Türkmen Sivil Toplum Örgütleri üyeleri gerçekleştirdikleri basın toplantısında, Irak Bağımsız Seçim Komiserliği Kerkük ofisindeki seçim komisyonunun değiştirilmesini talep etti.

Türkmen Sivil Toplum Örgütleri Başkanı Mardin Gökkaya, ''Kerkük ofisindeki seçim komisyonunun değiştirilmesini istiyoruz.'' ifadesini kullandı.

Gökkaya,12 Mayıs 2018’de Irak'taki Parlamento seçimlerine karışan şaibe olaylarından en çok Türkmenlerin etkilendiğini belirterek, ''Geçen seçimlerde yapılan şaibenin yerel seçimlerde tekrarlanmasını istemiyoruz.'' dedi.

Yerel seçimlerin normal geçmesi için Irak Bağımsız Seçim Komiserliği'nin Kerkük komisyonunda adı şaibeye karışan üyelerin değiştirilmesini isteyen Gökkaya, bu talebin yerine getirilmediği durumda Türkmenlerin protesto gösterileri düzenleyeceklerini söyledi.

- Talepler Bağdat Hükümetine iletildi

Yerel seçimlerin Kerkük için önemli olduğuna vurgu yapan Gökkaya, komisyon üyelerinin değiştirilmesiyle ilgili taleplerini Bağdat hükümetine ilettiklerini ve işin peşini bırakmayacaklarını aktardı.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, önümüzdeki yerel seçimlerin Kasım ayında yapılması teklifinde bulunarak, başbakan Adil Abdulmehdi hükümetinden bu tarih için gerekli prosedürlerin yerine getirilmesini talep etti.

Irak’ta yerel seçimin hangi esaslara bağlı olacağının belirtildiği seçim yönergesine göre, Seçim Komiserliği tarafından sunulan önerinin bakanlar kurulunda onay alması gerekiyor.

PARTNER18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!
Foça'da denizden karyola ve sandalyeler de çıktıFoça'da denizden karyola ve sandalyeler de çıktı
Bir günlük bahriyeli oldularBir günlük bahriyeli oldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kerkük

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

Çarşı lideri Ayhan Güner'e silahlı saldırı anı

Çarşı lideri Ayhan Güner'e silahlı saldırı anı

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Örümcek Adam İstiklal Caddesi'nden çıktı!

İstiklal Caddesi'nde şaşırtan anlar!

Reina saldırısıyla ilgili son dakika gelişmesi! Tahliye edildiler

Reina saldırısıyla ilgili flaş tahliye kararı!

Son dakika İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu

İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Okmeydanı'nda terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

Şule Çet olayında bilirkişi raporu ortaya çıktı

Şule Çet olayında bilirkişi raporu ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.