Türkmenler yeni hükümet görüşmelerinde yer almak istiyor

KERKÜK (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Erşet Salihi, ülkedeki tüm taraflara "Türkmenlere hükümet görüşmelerinde yer verilmesi" çağrısında bulundu.

Kerkük'te düzenlediği basın toplantısında Salihi, hükümet görüşmelerinde Türkmenlerin göz ardı edildiğini söyledi. Salihi şunları kaydetti:

"Hükümet görüşmeleri Şiiler, Sünniler ve Kürtler arasında yapılıyor. Şii liderlere sesleniyorum. Siz bir zaman muhalifken Türkmenlere karşı yapılan haksızlıkları her taraftan çok en iyi anlayanlardan idiniz ancak şimdi yönetimdeki görev dağılımına gelince Türkmenlerin tek ses olmadığını söylüyorsunuz. Tam aksine şu an Türkmenler tek ses ve tüm Türkmen partileri ITC çatısı altında toplandı."

Şii liderlere seslenen Salihi "Biz, sadece söz ve slogan değil somut olarak icraatları görmek istiyoruz. Siz, Irak Türkmenlerinin yanında mısınız yoksa Türkmenleri mezhep olarak bölmeye mi çalışıyorsunuz?" diye konuştu.

Salihi, Irak'ta Şii ve Sünni tarafların yönetimin en güçlü bileşenleri olduğuna işaret ederek "Irak'ta Şii ve Sünni taraflar aslan payına sahipsiniz. Sizden talebimiz, hükümet görüşmelerinde Türkmenlerin de yer almasını sağlamanız." ifadelerini kullandı.