Türkmenlerin seçim hazırlığı

ERBİL (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC) 30 Eylül'de yapılacak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) milletvekili seçimleri için Erbil'in Midya Salonu'nda aday tanıtım programı düzenledi.

Programa ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf'un yanı sıra siyasetçi, sanatçı, edebiyatçı ve çok sayıda Türkmen vatandaşı katıldı.

ITC Erbil Milletvekili Maruf, programda yaptığı konuşmada, IKBY'de 30 Eylül’de yapılan seçimin hem Türkmenler hem de bölge için önemli olduğunu ifade etti.

Seçimlerde toplam 8 Türkmen listesinin parlamentodaki 5 sandalye için yarıştığını hatırlatan Maruf, "Herhangi bir Türkmen listesi kendi iradesiyle siyaset yaparsa ve toplumunu temsil ederse biz onun yanında olup ona destek veririz." dedi.

Maruf, seçimde Türkmenlerin bir yol haritasına sahip olduklarını söyleyerek, "Türkmenler bölgede önemli bir faktör. Mutlaka devletin önemli kademelerinde görev almaları gerekir. Bizim amacımız bu siyasi denklemde varlığımızı göstermektir." diye konuştu.

Geçmişte Türkmenlere birçok söz verildiğini ancak birçoğunun pratikte hayata geçirilmediğini dile getiren Maruf, 2013'te IKBY'de yeni hükümet kurulurken katıldıkları bir toplantıda Türkmen işlerinden sorumlu bir heyet veya bir bakanlık kurulmasını talep ettiklerini ancak bunun halen gerçekleşmediği siteminde bulundu.