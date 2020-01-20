Türkmenoğlu: “VANESOB’un her köşede mührü var”

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, güzel ahlaklı esnaf yetiştirmek için çalışan Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (VANESOB) her köşede mührü bulunduğunu söyledi. AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (VANESOB) ziyaret etti. VANESOB Başkanı İsa Berge, Türkmenoğlu’nu makamında ağırladı. Birliğe bağlı merkez ve ilçe oda başkanlarının da hazır bulunduğu ziyarette, Van esnaf ve sanatkarının durumu masaya yatırıldı. Esnaf ve sanatkarlar odalarının Ahilik kültürünün devamı olduğunu söyleyen AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu, Van’da da ilmek ilmek emek veren esnaf ve sanatkarlara dikkat çekti. Van’da her alanda var olan esnaf ve sanatkarlar için VANESOB’un her köşede mührü olduğunu vurgulayan Türkmenoğlu, “VANESOB, parti olarak her zaman önemsediğimiz ve güçbirliği yaptığımız bir kurumdur. Ortak noktamız gönül birliğimizdir. Milli değerlerimize sahip çıkmak, güzel ahlaklı ve dürüst esnaf yetiştirmek büyük bir hedeftir” dedi.

“Siyasetin limanı ahlaktır”

Siyasetin limanının ahlak olduğunu dile getiren AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu, “Özellikle dinine ve diyanetine bağlı muhafazakar esnaf yetiştirmek de son derece önemlidir. İşte böyle bir kuruma gelmekten çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Düşünceleriniz ve fikirleriniz bize güç kazandırıyor. Esnafını ve sanatkarını koruyan kollayan ve onu iyi yetiştiren bir yönetim var. Tüm başkanlarımızın şahsında İsa başkanıma teşekkür ediyorum. Birliğimiz daim olsun. Allah önce ülkemize sonra da şehrimize güzel hizmetler yapmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

“En büyük sorun kayıt dışı esnaf”

Van esnaf ve sanatkarının sorunlarını dile getiren VANESOB Başkanı İsa Berge ise, “Sicil affı ile esnafın bankalardan kredi almanın yolu açılabilir. Kayıt dışı esnafın kayıt altına alınması elzemdir. Vergi terkini gerçekleşmedi, ancak yapılandırmaya gidilmeli ve faizden vazgeçilip ana para tahsil edilebilir. Yüksek olan SGK ve BAĞKUR primlerinin indirilmesi istihdamı arttıracaktır. Küçük esnafa cansuyu kredisi mahiyetinde faizsiz 50 bin TL’lik KOSGEB desteklerinin sunulması ekonomiyi canlandıracaktır. Kredi ve teşvik sisteminin daha da geliştirilmesiyle birlikte, kredi kefalet kooperatiflerinin finansman miktarı arttırılmalıdır. Deniz ticaret odalarına kayıtlı olan tacirler için uygulanan ÖTV’siz akaryakıt alımı uygulamasından esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkarların da yararlanması önemlidir” dedi.