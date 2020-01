Türkmenoğlu: “VANESOB’un her köşede mührü var”

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, güzel ahlaklı esnaf yetiştirmek için çalışan Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (VANESOB) her köşede mührü bulunduğunu söyledi.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (VANESOB) ziyaret etti. VANESOB Başkanı İsa Berge, Türkmenoğlu’nu makamında ağırladı. Birliğe bağlı merkez ve ilçe oda başkanlarının da hazır bulunduğu ziyarette, Van esnaf ve sanatkarının durumu masaya yatırıldı. Esnaf ve sanatkarlar odalarının Ahilik kültürünün devamı olduğunu söyleyen AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu, Van’da da ilmek ilmek emek veren esnaf ve sanatkarlara dikkat çekti. Van’da her alanda var olan esnaf ve sanatkarlar için VANESOB’un her köşede mührü olduğunu vurgulayan Türkmenoğlu, “VANESOB, parti olarak her zaman önemsediğimiz ve güçbirliği yaptığımız bir kurumdur. Ortak noktamız gönül birliğimizdir. Milli değerlerimize sahip çıkmak, güzel ahlaklı ve dürüst esnaf yetiştirmek büyük bir hedeftir” dedi.