Türkoğlu’nda kayıp kız bodrum katta uyurken bulundu

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde iki gün önce kaybolan kız çocuğu, evlerinin bodrum katında uyurken bulundu.

Alınan bilgiye göre, Türkoğlu ilçesi Yoldere Mahallesi’nde E.S. (13) isimli kız çocuğu çarşamba akşamı kayboldu. Ailenin haber vermesi üzerine İlçe Jandarma ekipleri E.S.’nin bulunması için çalışma başlattı. Sosyal medyada E.S.’nin fotoğrafları paylaşıldı.

Tüm birimlerin seferber olduğu arama çalışmaları sonuç vermedi. Ailenin verdiği bilgiler doğrultusunda hareket eden jandarma ekipleri 13 yaşındaki E.S.’yi evlerinin bodrum katında halıların arasında uyurken buldu. E.S. sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

