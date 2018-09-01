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Türkoğlu'nda otomobil devrildi: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 16:37 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

TÜRKOĞLU (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Türkoğlu'nun Doluca- Dönüklü yolunda meydana geldi. Mustafa T. (36) yönetimindeki 46 TB 667 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp devrildi. Kaza sürücü Mustafa T. ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Kahramanmaraş'taki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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