Türkolog Murad Adjı Ankara'da anıldı

Ünlü araştırmacı, bilim adamı ve Türkolog Murad Adjı, doğumunun 75. yılında başkent Ankara'da anıldı.

Türk halklarının "Kavimlerin Büyük Göçü" teziyle Altaylardan Avrupa'ya göç ettiğini ortaya koyan Kumuk Türklerinin temsilcilerinden Türkolog Murad Adjı'nın doğum yıl dönümü dolayısıyla, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreterlik binasında anma etkinliği düzenlendi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov, burada yaptığı konuşmada, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından ünlü isimleri andıklarını belirterek, aslen Kumuk Türklerinden olan Adjı'nın, hayattayken Türk dünyasında büyük ün kazandığını söyledi.

Adjı'nın Türkoloji ilmine büyük bir miras bıraktığını ifade eden Kaseinov, Adjı'nın mirasının gelecek nesillere aktarılmasının bir görev olduğunu dile getirdi.

Adjı'nın eşi Marina Adjiyeva da eşinin Sibirya, Saha-yakut ve Rusya'nın kuzeyinde bilimsel çalışmalar yaptığını, 1970'li yıllarda Sibirya'da yürüttüğü çalışmaların bilim insanları tarafından olumlu karşılandığını bildirdi.