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Turkovac acil kullanım için başvurdu

25.11.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de geliştirilen inaktif aşı Turkovac'ın acil kullanım onayı için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Koca, aşının bu yıl içinde kullanılmasının hedeflendiğini söyledi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın bütçesini sunarken yaptığı konuşmada "Milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli Covid-19 inaktif aşımız Turkovac bugün itibarıyla acil kullanım onayına müracaat etmiştir. Yıl bitmeden yaygın kullanıma gireceğini ümit ediyoruz" dedi.

Konuşmasında Covid-19 pandemisi kapsamında Covid-19 aşılarının alımı için 17 milyar TL olmak üzere toplamda 20,7 milyar TL harcama yapıldığı bilgisini veren Koca, Turkovac'ın Türkiye'nin en geniş kapsamlı, tamamen yerli imkanlarla yürütülen ilk faz 3 klinik araştırma olma özelliğini taşıdığını söyledi.

Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü (TÜSEB) tarafından toplamda 7 aşının AR-GE çalışmalarına destek verildiğini söyleyen Koca, pandemi döneminde AR-GE çalışmalarına ağırlık verdiklerine dikkat çekti.

Turkovac, Erciyes Üniversitesi'nde Prof. Dr. Aykut Özdarendeli öncülüğündeki bir ekip tarafından geliştiriliyor.

SMA taraması başlayacak

Koca ayrıca bebek ve çocukların muhtemel sağlık problemlerini erken tespit ederek kalıcı hasar oluşmasını engellemek için taramaları sürdürdüklerini söyledi. Yeni hastalıkları da tarama paneline eklemek için çalışmalar yaptıklarını belirten Koca, SMA taramalarını evlilik öncesi ve yeni doğan olmak üzere gerçekleştirmek için hazırlıkları tamamladıkları kaydetti.

Koca, "Ülke sathında yılbaşından önce taramalarımız başlıyor. Sağlık Bakanlığı 2022 yılında SMA taramasında yüzde 90 oranını hedefliyor" ifadesini kullandı.

DHA/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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