Turkovac: Acil kullanım onayı için çıkan yerli aşı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli inaktif Covid-19 aşısı Turkovac için acil kullanım onayı alındığını ve Türkiye'nin Covid-19 aşısı üreten dokuz ülkeden biri olduğunu açıkladı.

Bakan Koca, 22 Aralık'ta Şanlıurfa'daki üretim merkezinde yaptığı açıklamada Bir takım tetkikler yapılıyor, bir hafta, 10 gün kadar bu tetkiklerin biteceğini ümit ediyoruz. Gelecek haftadan itibaren, yıl bitmeden başta Şehir Hastaneleri olmak üzere yaygın kullanıma geçmiş olacağız." dedi.

Turkovac hakkında neler biliniyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haziran'da yerli Covid-19 aşısının 3. faz çalışmalarının başladığını ve aşıya "Turkovac" adı verildiğini duyurmuştu.

Aşıya Türk ile İngilizce "vaccine" kelimesinin birleşimi ile Turkovac adı verildi.

Sinovac gibi inaktif bir aşı olan Turkovac, Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TÜSEB) işbirliğiyle geliştirildi.

Turkovac'ın 3. faz çalışmaları Haziran ayı sonunda başlamıştı. Bu aşamada aşı, binlerce kişi üzerinde test edildi.

3. faz çalışmaları kapsamında aşının İstanbul'da gönüllüler üzerinde denenmesine Temmuz başında, Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulanmasına ise 26 Ağustos'ta başlanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, inaktif aşıları şu şekilde tanımlıyor:

Gelenekselleşmiş yöntemlerle üretilir.

Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza zarar verilmeden bağışıklığımız uyarılır.

Uzun dönem etkileri konusunda diğer aşılara kıyasla daha net konuşulabilir.

Öldürülmüş virüs ihtiva etmelerinden dolayı ilk aşamada daha güvenli olduğu kabul edilir.

2-8°C'de saklanabilir.

Üretimi diğerlerine göre daha zor ve yavaştır.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 100 milyon doz aşıya rağmen vaka sayısının neden hala yüksek olduğu sorusu iletilen Bakan Koca, "Tam doz aşılama oranında henüz yeterli düzeye ulaşamadık. Aşının tam doz koruyuculuğuna toplumun büyük kısmı sahip değil. Tedbirleri eskisi gibi sürdürmüyoruz. Virüsün yeni varyantları yayılıyor, sonuçları riskler doğuruyor" diye cevap vermişti.