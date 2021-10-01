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Turkovac: Sağlık Bakanı Koca'nın 'acil kullanım onayına müracaat aşamasına geldi' dediği aşı hakkında neler biliniyor?

01.10.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de 100 milyon doz aşı yapıldığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplum bağışıklığının ancak tam doz aşıyla sağlanabileceğini hatırlattı. Koca, ayrıca bir tesiste üretimine başlanan yerli aşı Turkovac'ın bugün ikinci tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştığını ve acil kullanım onayı alması halinde Ekim ayında seri üretime geçilebileceğini söyledi.

Turkovac: Sağlık Bakanı Koca'nın 'acil kullanım onayına müracaat aşamasına geldi' dediği aşı hakkında neler biliniyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 100 milyon doz aşı yapıldığını, toplum bağışıklığının ancak tam doz aşıyla sağlanabileceğini belirtti ve "Yerli aşımız Turkovac acil kullanım onayına müracaat edecek aşamaya geldi" dedi.

Bakan Koca, yerli aşıyla ilgili olarak "Bir tesiste üretimine başladığımız Turkovac aşımız bugün ikinci tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde Ekim ayında seri üretime geçebiliriz"" diye konuştu.

Aşının üçüncü faz çalışmaları Haziran ayı sonunda başladı. Bu aşamada aşı binlerce kişi üzerinde test ediliyor.

Aşıya Türk ve İngilizce 'vaccine' kelimesinin birleşimi ile Turkovac adı verildi.

100 milyon doza ulaşıldı

Türkiye'nin bugün aşıda 100 milyon doza ulaştığını belirten Sağlık Bakanı Koca, "Kutlanmaya değer bir gün. 100 milyon doz 84 milyona hayırlı olsun" dedi.

Toplum bağışıklığının ancak tam doz aşıyla sağlanabileceğini vurgulayan Koca, ilk doz aşısını olup ikinci dozu olmayan 11.3 milyon kişi bulunduğunu hatırlatarak "İlk doz ilk adımdır, ilk adımdan sonuç almayı ummak yanlış olur" diye konuştu.

Bakan Koca, şu an Covid nedeniyle yatan hastaların bir kısmının aşıları tamamlanmamış olan kişiler olduğunu belirterek "Aktif hastaların yüzde 90'a yakını aşı olmamış ya da aşısı tamamlanmamış kişilerden oluşuyor" dedi.

Bakan, aşısı tamamlanmış kişiler tanımını ise, "iki doz Sinovac aşısından 3 ay sonra hatırlatma dozunu yaptırmış veya iki doz mRNA aşısını yaptırmış kişidir" şeklinde yaptı.

100 milyon doz aşıya rağmen vaka sayısının neden hala yüksek olduğu sorusunu soran Bakan Koca, "Tam doz aşılama oranında henüz yeterli düzeye ulaşamadık. Aşının tam doz koruyuculuğuna toplumun büyük kısmı sahip değil. Tedbirleri eskisi gibi sürdürmüyoruz. Virüsün yeni varyantları yayılıyor, sonuçları riskler doğuruyor" diye cevap verdi.

'Yeni dönemde okulları kapatmak istemiyoruz'

Bilim Kurulu'nun hatırlatma dozunu yapma kararının risklerin önüne geçtiğini belirten Koca, "Bunu yapmamış olsaydık vaka ve ölüm sayıları bugün daha yüksek olurdu" diye konuştu.

Bakan, "Aşıları hızlı bir şekilde tamamlamak hepimizin yararınadır. Bir an önce hepimiz tam aşılarımızı olmalıyız" çağrısı yaparak, "13 Ocak'ta başlayan aşı seferberliğinin tam başarısı büyük bir işbirliği istiyor" ifadesini kullandı.

Bakan Koca, kısıtlama olasılığı ile ilgili bir soruya, "Yeni dönemde okulları kapatmak istemiyoruz. Çünkü elimizde aşı var. Eğitimin aksamadan sürdürülmesinden ve vatandaşların toplumsal bağışıklık oluşması için aşılanma oranını arttırmaktan yanayız" dedi.

Koca, "Öğretmenlerimizden iki doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 77'yi buldu, en az bir doz aşısını yaptırmış öğretmenlerimizin oranı da yüzde 90'ı geçti" ifadesini kullandı.

Bakan Koca, şehirlerarası seyahatlerde Türkiye vatandaşlarından istenen aşı veya PCR zorunluluğunun yabancılara da getirileceğini söyledi:

"Yabancılar için de olacak. Ya aşılı ya da PCR testli. Vatandaşımızın güvenliği için, yanında oturan kişi yabancı da olsa aşılı olup olmadığı önemli. Bu anlamda önemli."

aşı

Turkovac hakkında ne biliniyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haziran'da yerli Covid-19 aşısının 3. faz çalışmalarının başladığını ve 'Turkovac' adı verildiğini duyurmuştu.

Sinovac gibi inaktif bir aşı olan Turkovac, Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TÜSEB) işbirliğiyle geliştirildi.

3. faz çalışmaları kapsamında aşının İstanbul'da gönüllüler üzerinde denenmesine Temmuz başında, Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulanmasına ise 26 Ağustos'ta başlanmıştı.

Sağlık Bakanlığı**, inaktif aşıları şu şekilde tanımlandırıyor:**

  • Gelenekselleşmiş yöntemlerle üretilir.
  • Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza zarar verilmeden bağışıklığımız uyarılır.
  • Uzun dönem etkileri konusunda diğer aşılara kıyasla daha net konuşulabilir.
  • Öldürülmüş virüs ihtiva etmelerinden dolayı ilk aşamada daha güvenli olduğu kabul edilir.
  • 2-8°C'de saklanabilir.
  • Üretimi diğerlerine göre daha zor ve yavaştır.


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