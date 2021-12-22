HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Turkovac: Yerli Covid aşısı için acil kullanım onayı alındı

Turkovac: Yerli Covid aşısı için acil kullanım onayı alındı

22.12.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acil kullanım onayını alan yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın seri acil kullanım onayının alındığını ve seri üretime başlandığını duyurdu. Peki aşı ile ilgili neler biliniyor? Aşı Omicron varyantına karşı etkili mi?

Turkovac: Yerli Covid aşısı için acil kullanım onayı alındı

Acil kullanım onayını alan Turkovac'ın seri üretimine başlandı. Peki aşı ile ilgili neler biliniyor? Aşı Omicron varyantına karşı etkili mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı açıklamada Turkovac'ın acil kullanım onayını aldığını ve seri üretimine başlandığını duyurdu.

Erdoğan, konuşması sırasında Turkovac aşısının üretildiği Şanlıurfa'daki tesise canlı yayında bağlandı. Tesiste aşının geliştirilmesine öncülük eden bilim insanlarıyla birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının bir hafta ya da on gün içinde, başta şehir hastanelerinde olmak üzere uygulanmaya başlayacağını söyledi.

Aşı ne kadar etkin ve güvenli? Turkovac hatırlatma dozu olarak kullanılabilir mi?

Sinovac gibi inaktif bir aşı olan Turkovac, Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TÜSEB) işbirliğiyle geliştirildi.

İnaktif aşılar öldürülmüş virüs ihtiva ediyor ve geleneksel yöntemlerle üretiliyor.

Turkovac'ın binlerce kişi üzerinde test edildiği 3. faz çalışmaları Haziran ayı sonunda başlamıştı.

Turkovac üretim tesisinde konuşan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşının klinik çalışmalarından elde edilen ön verilere göre Turkovac uygulanan kişilerin Covid-19'a yakalanma riskinin diğer aşılara göre daha düşük olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Kara'nın paylaştığı verilere göre Turkovac aşısı Türkiye'de uygulanan bir diğer inaktif aşı olan Sinovac'a göre iki kat daha iyi koruma sağlıyor.

Bununla birlikte, klinik çalışma sonuçları, Turkovac uygulanan kişiler arasında Covid-19'u ağır geçiren ya da yoğun bakıma kaldırılan olmadığı yönünde.

Prof. Dr. Kara aşının hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyelerini hızla yükselttiğinin gözlendiğini de söyledi.

Buna göre daha önce iki doz aşı olmuş kişilerde Turkovac hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesinde 4 katın üzerinde artış sağlanıyor.

Prof. Dr. Kara, daha önce Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, inaktif aşıların dünya genelinde 3,5 milyar kişiye uygulandığı için bir avantajı olduğunu belirtmiş ve Turkovac'ın olası yan etkilerine dair araştırmalardan olumlu sonuçlar aldıklarını söylemişti.

Omicron varyantına karşı etkili mi?

Turkovac'ın koronavirüsün yeni varyantı Omicron'a karşı etkili olup olmadığı içinse daha fazla çalışmaya ihtiyaç var.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, aşının yeni varyanta karşı etkinliğini anlamak için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti.

NTV canlı yayınında konuşan Doç. Dr. Kayıpmaz, iki doz aşı olmuş kişilerin hatırlatıcı doz olması durumunda bir miktar koruyuculuk sağlanabileceğini aktardı. Buna karşın Omicron için bu koruyuculukta bir miktar azalma olabileceğini ve bu nedenle aşıyla birlikte diğer tedbirlerin düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Yerli aşının Omicron varyantına göre güncellenebileceğini de söyleyen Kayıpmaz, aşıların güncellenip üretilmesinin önünde bir engel olmadığını belitti. mRNA aşıları için söz konusu güncellemeler inaktif aşılara göre daha kolay yapılabiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Salgın döneminde maske başta olmak üzere elimizdeki tıbbi malzemeleri paylaştık. Diğer yerlerden aldığımız aşılardan bir kısmını da dost ülkelere gönderiyoruz. Turkovac'ın üretimiyle birlikte aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?Sürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?
PARTNEREce Seçkin'in cesur tercihiEce Seçkin'in cesur tercihi
Helikopteri çakılan bakan, 12 saat yüzerek hayatta kaldıHelikopteri çakılan bakan, 12 saat yüzerek hayatta kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Telefon alırken taksit sayısı değişiyor

Telefon alırken taksit sayısı değişiyor

İmamoğlu: "Ellerim çatlayana kadar alkışlamazsam namerdim"

İmamoğlu: "Ellerim çatlayana kadar alkışlamazsam namerdim"

Bu haber herkesi ilgilendiriyor! "Dalga değil tsunami geliyor"

Bu haber herkesi ilgilendiriyor! "Dalga değil tsunami geliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir atılımın içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir atılımın içindeyiz

Bakan Koca duyurdu! Yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayı verildi

Bakan Koca duyurdu! Yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayı verildi

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Skandal görüntü sonrası flaş karar

Skandal görüntü sonrası flaş karar

Dolar bozdururken kaydedip, sosyal medyada paylaştılar

Dolar bozdururken kaydedip, sosyal medyada paylaştılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.