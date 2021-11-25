Turkovac'tan Acil Kullanım Onayı Başvurusu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de geliştirilen yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın acil kullanım onayı başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Bakan Koca, Turkovac aşısına erişimin bu yılın sonunda mümkün olmasını umduğunu söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesine ilişkin konuşan Koca, Turkovac aşısı üzerindeki çalışmaların neredeyse tamamlandığını, aşının Faz 3 klinik araştırma projesinin ilk kez tamamıyla Türkiye'de yapıldığını kaydetti.

Koca, "Milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli Covid-19 inaktif aşımız Turkovac bugün itibarıyla acil kullanım onayına müracaat etmiştir" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Turkovac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvuruda bulunduğunu bildirdi.

Turkovac aşısı bu yıl geliştirilmeye başlanmış, ancak aşının acil kullanım onayı başvurusunda bulunması gecikmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin geliştirdiği Corona virüsü aşısını küresel çapta erişilebilir hale getirmeyi hedeflediğini söylemişti.

Türkiye'de şimdiye kadar Çin menşeli Sinovac ve Pfizer/BioNTech olmak üzere yaklaşık 120 milyon doz aşı yapıldı. 50 milyondan fazla kişi, iki doz aşısını oldu. Ülkede takviye doz aşılar da yapılmaya başlandı.

Günlük yeni vaka sayısının 30 bin civarında tespit edildiği Türkiye'de Eylül ayında günde 290'a çıkan ölü sayısı, son günlerde 200'e yakın seyrediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Türkiye'nin, Corona enfeksiyonu vakalarının hızla artması nedeniyle sağlık sistemleri üzerinde baskı oluşan ve yoğun bakım birimleri dolan Avrupa ülkelerine destek için bazı Covid-19 hastalarının tedavi için Türkiye'ye getirilebileceği teklifi üzerine Ankara'ya teşekkürlerini sundu. Kluge'nin Twitter mesajına yanıt veren Bakan Koca, Türkiye'nin küresel aşı paylaşım platformu COVAX'a 10 milyon doz aşı bağışlayacağını söyledi.

Avrupa İlaç Dairesi'nden 5-11 yaş grubu için aşıya onay

Avrupa İlaç Dairesi (EMA), Pfizer/BioNTech aşısının 5-11 yaş arası çocuklarda kullanımını onaylayarak artan enfeksiyon sayılarını kontrol altında tutmada zorlanan Avrupa'da çocukların aşılanmasının önünü açtı.

EMA, Avrupa'da 12-17 yaş arası çocuk ve gençlerde Mayıs ayından bu yana kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının 3 hafta arayla 10'ar mikrogram olmak üzere iki doz olarak uygulanmasını tavsiye etti. Pfizer/BioNTech aşısının yetişkin dozu, 30 mikrogram.

EMA'nın 5-11 yaş grubuna verdiği aşı onayı, Avrupa kıtasının bir kez daha pandeminin merkez üssü haline geldiği zamana denk düştü. Dünya genelindeli enfeksiyon ve ölüm vakalarının yarısı, Avrupa'da kaydediliyor.

Corona virüsünü farkında olmadan başkalarına bulaştırabilen çocuk ve gençlerin aşılanması, pandeminin kontrol altına alınmasında kritik bir adım olarak kabul ediliyor. Almanya ve Hollanda'da enfeksiyon vakalarının çoğunluğu çocuklarda görülüyor.

Pfizer/BioNTech, Comirnaty ticari adıyla piyasada olan Covid-19 aşısının 5-11 yaş grubunda yüzde 90,7 oranında etkinliğe sahip olduğunu açıklamıştı.

EMA'dan yapılan açıklamada, "5-11 yaş arası çocuklarda özellikle ağır seyirli Covid-19 riskini arttıran sağlık sorunları olanlarda Comirnaty'nin faydaları, risklerden fazla" denildi.

Pfizer/BioNTech aşısının Avrupa'da 5-11 yaş arası çocuklarda kullanımına ilişkin nihai kararı Avrupa Komisyonu verecek. Komisyon genellikle EMA tavsiyelerini izliyor. AB içinden bir kaynak, nihai kararın Cuma günü çıkması olasılığının yüksek olduğuna işaret etti.

AB Sağlık Komiseri Stella Kyriakides, "Bugünkü tavsiye, Pfizer/BioNTech aşısının küçük çocuklar için güvenli ve etkili olduğunu ve ilave koruma sağlayacağını açıkça belirtiyor" dedi.

AB ülkeleri, 5-11 yaş arası çocukların aşılanmasına Aralık ayından önce başlayamayacak. BioNTech'ten bir sözcü, Covid-19 aşısının düşük dozlu pediyatrik versiyonunun sevkiyatına 20 Aralık'ta başlanacağını söyledi.

Polonya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Wojciech Andrusiewicz, devlet haber ajansı PAP'a, Polonya'da 5-11 yaş arası çocukların Aralık ayından itibaren aşılanmaya başlayacağını söyledi.

AB, aralarında ABD, Kanada, İsrail, Çin ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu, 5-11 yaş ve hatta daha küçük çocukların aşılanmasına onay veren ülkelere katılıyor.

AB ülkelerinde milyonlarca 5-11 yaş arası çocuk, Covid-19 aşısı yaptırma yeterliliği kazanacak. Almanya, ilk sevkiyattan 2 milyon 400 bin doz alacak. BioNTech sözcüsü, bu doz miktarının ülkedeki 5-11 yaş arası çocuk nüfusunun yarısını aşılamaya yeteceğini söyledi. ABD'li sağlık yetkilileri, Pfizer'ın Covid-19 aşısının çocuk dozları için aşının yeni bir versiyonunu onayladı. Buna göre ABD'deki pediyatrik aşı, aşının pH seviyesini (asit ve alkali dengesi) sabitlemeye yarayan yeni bir koruyucu kullanıyor ve aşılar, 10 haftaya kadar standart buzdolaplarında saklanabiliyor.

AB'den 9 aylık aşı sertifikası önerisi

Avrupa Komisyonu, 10 Ocak 2022'den itibaren AB'nin Covid-19 aşı sertifikalarının tam aşılanmadan sonra 9 aylığına geçerli olması önerisi getirdi. Komisyon böylece takviye doz aşıların aşı sertifikalarıyla ilişkilendirilmesinin de önünü açtı.

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, "Komisyon, seyahat önlemlerine 'kişi bazlı' yaklaşıma daha çok odaklanılmasını ve ilk doz aşılardan sonra aşı sertifikalarının standart kabul süresinin dokuz ay olarak belirlenmesini öneriyor. Gerektiği takdirde Komisyon, takviye aşılar sonrasında verilen aşı sertifikalarının geçerlilik süresine ilişkin öneride de bulunabilir" denildi.

