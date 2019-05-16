TÜRKPA 10. Yıl Nişan Takdim Töreni

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "TÜRKPA'nın 10. yılını doldurmuş olması vesilesiyle gururluyuz ve heyecanlıyız. Böyle mühim bir dönemde TÜRKPA'nın dönem başkanlığı görevini mukaddes bir emanet olarak TBMM adına taşıyorum." dedi.
Şentop, Mecliste Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 10. Kuruluş Yıl Dönümü Fotoğraf Sergisi'nin açılışını yaptı ve TÜRKPA 10. yıl nişanlarını takdim etti.
Açılışta konuşan Şentop, Avrasya'nın geniş coğrafyasına yayılan Türk halklarının, bağımsız devletler olarak teşkilatlanması ve bir meclis birliği kurmasının 30 yıl önce bir hayalden ibaret olduğunu belirtti.
Kardeş Türk devletlerini ilk tanıyan ve bağımsız devletler camiasında yer almaları için destek sağlayan ülke olma ayrıcalığının Türkiye için büyük bir iftihar kaynağı olduğunu dile getiren Şentop, "1991'den bugüne ilişkilerimiz her alanda giderek gelişmekte ve derinleşmektedir. İkili ve çok taraflı zeminlerde iş birliğimizi daha da pekiştirmek için çaba göstermeye devam ediyoruz." diye konuştu.
1993'te kurulan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'ndan (TÜRKSOY) sonra 21. yüzyılın ilk Türk teşkilatı olan TÜRKPA'nın 2008'te tesis edildiğini hatırlatan Şentop, "TÜRKPA'nın 10. yılını doldurmuş olması vesilesiyle gururluyuz ve heyecanlıyız. Böyle mühim bir dönemde TÜRKPA'nın dönem başkanlığı görevini mukaddes bir emanet olarak TBMM adına taşıyorum." ifadelerini kullandı.
TÜRKPA'nın kurulduğu günden bu yana 10 yılda pek çok faaliyete hep birlikte imza attıklarını anlatan Şentop, TÜRKPA'nın, artık uluslararası bir kuruluş olarak kendini ispatladığını kaydetti.
Şentop, ilk genişlemesini 2013-2014 döneminde Macaristan'ın gözlemci üyelik kazanmasıyla kaydeden TÜRKPA'nın, 2017'den beri misafir olarak Özbekistan'ı ağırladığını aktardı.
Yakında Özbekistan'ın da TÜRKPA'da kalıcı bir statü kazanmasını beklediklerini ifade eden Şentop, şunları kaydetti:
"Aynı şekilde Türkmenistan'ın da misafir veya gözlemci olarak dahi olsa TÜRKPA'da yer almasını arzu ediyoruz. Keza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-TÜRKPA ilişkileri bakımından da uluslararası camiada kabul gören ve diğer kuruluşlarda tanınan statülere benzer bir statü belirlenmesini arzu ediyoruz. Birleşmiş Milletler belgelerinde veya diğer uluslararası kuruluşlarda kullanılan sıfat ve statüleri de göz önünde bulundurarak KKTC konusunda makul bir çözüm bulmak zorundayız."
Açılışını yaptığı 10. Kuruluş Yıl Dönümü Fotoğraf Sergisi'nin ilk olarak Kasım 2018'de İzmir'de ardından Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da daha sonra Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendiğini hatırlatan Şentop, sergilenen fotoğrafların, dünden bugüne TÜRKPA'nın çalışmalarını kayıt altına alan belgesel niteliğinde olduğunu belirtti.
Şentop, daha sonra TÜRKPA'ya kuruluşundan itibaren katkıları olan eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, İsmet Yılmaz ile CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, eski milletvekilleri Nevzat Pakdil, Ekrem Erdem, Haluk İpek ve Feyzullah Kıyıklık'a 10. yıl nişanlarını takdim etti.
Şentop'a ise nişanını eski TBMM Başkanı Toptan taktı.
Programa BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile milletvekilleri katıldı.