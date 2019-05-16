HABER

TÜRKPA 10. Yıl Nişan Takdim Töreni

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2019 19:09 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "TÜRKPA'nın 10. yılını doldurmuş olması vesilesiyle gururluyuz ve heyecanlıyız. Böyle mühim bir dönemde TÜRKPA'nın dönem başkanlığı görevini mukaddes bir emanet olarak TBMM adına taşıyorum"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "TÜRKPA'nın 10. yılını doldurmuş olması vesilesiyle gururluyuz ve heyecanlıyız. Böyle mühim bir dönemde TÜRKPA'nın dönem başkanlığı görevini mukaddes bir emanet olarak TBMM adına taşıyorum." dedi.

Şentop, Mecliste Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 10. Kuruluş Yıl Dönümü Fotoğraf Sergisi'nin açılışını yaptı ve TÜRKPA 10. yıl nişanlarını takdim etti.

Açılışta konuşan Şentop, Avrasya'nın geniş coğrafyasına yayılan Türk halklarının, bağımsız devletler olarak teşkilatlanması ve bir meclis birliği kurmasının 30 yıl önce bir hayalden ibaret olduğunu belirtti.

Kardeş Türk devletlerini ilk tanıyan ve bağımsız devletler camiasında yer almaları için destek sağlayan ülke olma ayrıcalığının Türkiye için büyük bir iftihar kaynağı olduğunu dile getiren Şentop, "1991'den bugüne ilişkilerimiz her alanda giderek gelişmekte ve derinleşmektedir. İkili ve çok taraflı zeminlerde iş birliğimizi daha da pekiştirmek için çaba göstermeye devam ediyoruz." diye konuştu.

1993'te kurulan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'ndan (TÜRKSOY) sonra 21. yüzyılın ilk Türk teşkilatı olan TÜRKPA'nın 2008'te tesis edildiğini hatırlatan Şentop, "TÜRKPA'nın 10. yılını doldurmuş olması vesilesiyle gururluyuz ve heyecanlıyız. Böyle mühim bir dönemde TÜRKPA'nın dönem başkanlığı görevini mukaddes bir emanet olarak TBMM adına taşıyorum." ifadelerini kullandı.

TÜRKPA'nın kurulduğu günden bu yana 10 yılda pek çok faaliyete hep birlikte imza attıklarını anlatan Şentop, TÜRKPA'nın, artık uluslararası bir kuruluş olarak kendini ispatladığını kaydetti.

Şentop, ilk genişlemesini 2013-2014 döneminde Macaristan'ın gözlemci üyelik kazanmasıyla kaydeden TÜRKPA'nın, 2017'den beri misafir olarak Özbekistan'ı ağırladığını aktardı.

Yakında Özbekistan'ın da TÜRKPA'da kalıcı bir statü kazanmasını beklediklerini ifade eden Şentop, şunları kaydetti:

"Aynı şekilde Türkmenistan'ın da misafir veya gözlemci olarak dahi olsa TÜRKPA'da yer almasını arzu ediyoruz. Keza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-TÜRKPA ilişkileri bakımından da uluslararası camiada kabul gören ve diğer kuruluşlarda tanınan statülere benzer bir statü belirlenmesini arzu ediyoruz. Birleşmiş Milletler belgelerinde veya diğer uluslararası kuruluşlarda kullanılan sıfat ve statüleri de göz önünde bulundurarak KKTC konusunda makul bir çözüm bulmak zorundayız."

Açılışını yaptığı 10. Kuruluş Yıl Dönümü Fotoğraf Sergisi'nin ilk olarak Kasım 2018'de İzmir'de ardından Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da daha sonra Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendiğini hatırlatan Şentop, sergilenen fotoğrafların, dünden bugüne TÜRKPA'nın çalışmalarını kayıt altına alan belgesel niteliğinde olduğunu belirtti.

Şentop, daha sonra TÜRKPA'ya kuruluşundan itibaren katkıları olan eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, İsmet Yılmaz ile CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, eski milletvekilleri Nevzat Pakdil, Ekrem Erdem, Haluk İpek ve Feyzullah Kıyıklık'a 10. yıl nişanlarını takdim etti.

Şentop'a ise nişanını eski TBMM Başkanı Toptan taktı.

Programa BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile milletvekilleri katıldı.

PARTNERAğır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...Ağır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e davetCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e davet
Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtıSüleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı
Anahtar Kelimeler:
10. Kuruluş Yıl Dönümü Fotoğraf Sergisi TBMM Başkanı Mustafa Şentop Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi TÜRKPA

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak iddia!

Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak iddia!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e davet

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan YSK açıklaması!

TBMM Başkanı'ndan YSK açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev ve Şavkat Mirziyoyev ile kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev ve Şavkat Mirziyoyev ile kritik görüşmeler

Ekrem İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu'ya tepki: Seviye çok düştü

Ekrem İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu'ya tepki

TBMM'yi karıştıran sözler! İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'na İki birleşim çıkarma cezası

TBMM'yi karıştıran sözler! İki birleşim çıkarma cezası verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.