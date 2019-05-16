TÜRKPA 10. Yıl Nişan Takdim Töreni

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "TÜRKPA'nın 10. yılını doldurmuş olması vesilesiyle gururluyuz ve heyecanlıyız. Böyle mühim bir dönemde TÜRKPA'nın dönem başkanlığı görevini mukaddes bir emanet olarak TBMM adına taşıyorum." dedi.

Şentop, Mecliste Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 10. Kuruluş Yıl Dönümü Fotoğraf Sergisi'nin açılışını yaptı ve TÜRKPA 10. yıl nişanlarını takdim etti.

Açılışta konuşan Şentop, Avrasya'nın geniş coğrafyasına yayılan Türk halklarının, bağımsız devletler olarak teşkilatlanması ve bir meclis birliği kurmasının 30 yıl önce bir hayalden ibaret olduğunu belirtti.

Kardeş Türk devletlerini ilk tanıyan ve bağımsız devletler camiasında yer almaları için destek sağlayan ülke olma ayrıcalığının Türkiye için büyük bir iftihar kaynağı olduğunu dile getiren Şentop, "1991'den bugüne ilişkilerimiz her alanda giderek gelişmekte ve derinleşmektedir. İkili ve çok taraflı zeminlerde iş birliğimizi daha da pekiştirmek için çaba göstermeye devam ediyoruz." diye konuştu.