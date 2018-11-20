İZMİR (AA) - TBMM tarafından İzmir'de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 8. Genel Kurulu başladı.
Anadolu Ajansı'nın "Ev Sahibi Fotoğraf Sağlayıcı / Host Photographer" olarak yer aldığı genel kurula TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Macaristan Meclis Başkanı Laszlo Köver katılıyor.
Program kapsamında üye ülkelerin meclis başkanlarından oluşan TÜRKPA Asamble Konseyi toplandı. Toplantı basına kapalı gerçekleşti.
Toplantının ardından meclis başkanlarının ikili görüşmelerde bulunacağı belirtildi.
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