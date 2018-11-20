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TÜRKPA 8. Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2018 13:00 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Macaristan Meclis Başkanı Laszlo Köver ile ikili görüşmede bulundu

İZMİR (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Macaristan Meclis Başkanı Laszlo Köver ile ikili görüşmede bulundu.

Anadolu Ajansı'nın "Ev Sahibi Fotoğraf Sağlayıcı / Host Photographer" olarak yer aldığı TÜRKPA 8. Genel Kurulu kapsamında, TBMM Başkanı Yıldırım'ın başkanlık ettiği ve üye ülkelerin meclis başkanları ile TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov'un katıldığı TÜRKPA Asamble Konseyi'nin ardından aile fotoğrafı çektirildi.

Daha sonra ikili görüşmelere geçildi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, gözlemci ülke statüsündeki Macaristan'ın Meclis Başkanı Laszlo Köver ile ikili görüşmede bulundu.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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